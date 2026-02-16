Óriásit fuckorbánozott és fideszezett a kanadai–amerikai rapper Budapesten

Grndson a Barba Negra színpadán

Grandsont, a kanadai-amerikai énekes-rapper-dalszerzőt a jelek szerint igencsak kiborította, hogy azon a Magyarországon, ahol Euópa legnagyobb neonáci felvonulását rendezhették meg szabadon, tavaly ősszel terrorszervezetnek nyilvánították az antifát. Ezért a hétvégi budapesti koncertjén hatalmasat „Fuck Orbán!”-ozott és „Fuck Fidesz!”-ezett a színpadról. Erről ő maga tett ki videót az Instagramra.

Grandson deklarálta, hogy büszke antifasiszta, büszkén áll ki bárki mellett a gyűlölet, a bigottság, rassziszmus és homofóbia ellen és akinek mindezzel baja van, az elhúzhat a picsába. Ezután jött a „Fuck Orbán!” és „Fuck Fidesz!”. Aki nem fél a rezsimtől, az mutasson be – kérte ezután Grandson, erre mindenki bemutatott.

El sem merem képzelni, hogy a láthatóan pukkancstermészetű zenész hogy reagált volna, ha azt is tudja, hogy az idős antifasiszták kitörésnapi ellentüntetését bezzeg betiltották, miközben a nácikat szabadon hagyták masírozni a tiltott náci jelképeikkel.

Na és ha azt is megtudja szegény, hogy a terrorista szervezetté nyíilvánító kormányrendeletben a következő két szervezet neve szerepel, ebben a leírt formában:

„Antifa” csoportosulás

Hammerbande / Antifa Ost

Olyan, hogy nagybetűs Antifa és „Antifa csoportosulás”, ebben a formában ugyanis nem létezik. Ez egy egymástól független amerikai és európai szélsőbaloldali mozgalmak és csoportok által használt jelző, ami arra utal, hogy harcias balosokról van szó, de nem egységes szervezetet takar. A maszatolás eredménye volt az ezer éve működő, a legkevésbé sem harcias hazai antifaiszták demonstrációjának betiltása is, csak azért, mert a nevükben kétségtelenül megtalálható az „antifa” szó, interziaként elrejtve.