Nem Liu Shaoang olimpiája ez, címvédőként a hatodik helyen végzett 500 méteren

A magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok, most már kínai színekben versenyző Liu Shaoang hatodik lett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyében a milánói-cortinai téli olimpián. Négy éve a pekingi olimpián Shaoang ezen a távon lett aranyérmes, az első egyéni téli olimpiai bajnoki címet szerezve Magyarországnak.

A címvédő az elődöntőben végig a negyedik helyen korcsolyázott, az utolsó körben megpróbált előrébb jönni, de kicsúszott. A B-döntőt Shaoang azért simán behúzta, így a hatodik helyen zárt. A számot a kanadai Duboius nyerte a holland Melle és Jens van 't Wout előtt. Volt magyar induló is, Moon Wonjun, de őt a negyeddöntőben kizárták, mert bemozdult a rajtnál.

Ez az olimpia összességében nem sikerült jól Shaoangnak, biztosan érem nélkül zár: 1000 méteren hatodik, 1500 méteren hetedik, a vegyes csapattal negyedik lett, a férfi váltóval pedig pénteken a B-döntőben szerepel. Saját bevallása szerint balszerencsés volt, de azt mondta, ez az első olimpia, amit igazán ki tud élvezni.

Fotó: WANG ZHAO/AFP

A Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást, miután a korcsolyázószövetség nem tudott megállapodni az edzőjükkel. A 2024-es rotterdami vb-n már kínai színekben szereztek a férfi csapat tagjaként aranyérmet, míg Shaoang tagja volt az első helyen zárt vegyes váltónak is.