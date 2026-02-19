Irán az oroszokkal és Kínával tart közös tengeri hadgyakorlatot

Közös tengeri hadgyakorlatba kezd Oroszország, Kína és Irán a Hormuzi-szorosnál, közölte kedden az orosz elnöki tanácsadó, Nyikolaj Patrusev. A tanácsadó az Argumenti i Fakti hetilapnak beszélt arról, hogy Moszkva jelenleg azon dolgozik, hogy a világ tengerein multipoláris rend jöjjön létre, a jelenlegi „nyugati hegemóniával” szemben.

Iráni hadihajók a három ország hadgyakorlatán 2025-ben Fotó: -/AFP

Patrusev elmondta azt is, hogy ki akarják használni a BRICS-országok közösségében rejlő potenciált, melynek teljes értékű stratégiai tengeri dimenziót kell kapnia. Elmondta azt is, hogy az első BRICS-es tengeri hadgyakorlatra januárban került sor, Akarat a békére névvel, és az oroszok mellett Kína, Irán, az Egyesült Arab Emirátusok és Dél-Afrika vett rajta részt. Ezen állítólag a kereskedelmi útvonalak védelmét gyakorolták a hadihajókkal.

Ezt követi most a Tengeri biztonsági övezet 2026 gyakorlat, amire az oroszok, Kína és Irán küld hajókat, és amelynek Irán a házigazdája február közepén. A hadgyakorlatot a világ egyik legfontosabb kereskedelmi átkelőjénél, a stratégiailag kiemelt jelentőségű Hormuzi-szorosnál tartják.

A három ország hadgyakorlata 2025-ben Fotó: -/AFP

Hasonló hadgyakorlatot 2019-ben rendeztek először, azóta hét alkalommal zajlott ilyen, de az ideinek kiemelt jelentőséget adhat, hogy az Egyesült Államok még az eddiginél is hevesebben fenyegeti Iránt katonai beavatkozással, miközben a két ország között közvetett tárgyalások zajlottak Svájcban. Az amerikaiak a teljes iráni atomprogram leállítását követelik, és bár mindkét fél azt kommunikálta, hogy történt előrelépés a tárgyalások során, de a fehér házi szóvivő szerint pár fontos kérdésben még mindig távol vannak az álláspontok.

Párhuzamosan a tárgyalásokkal az Egyesült Államok jelentősen növelte katonai jelenlétét Irán közelében, és amerikai sajtóértesülések szerint a Pentagon akár már szombaton készen állhat arra, hogy csapásokat mérjen iráni katonai, illetve az atomprogramhoz tartozó célpontokra.