A Fidesz nem létező számok alapján harsogja az aláírásgyűjtés-versenyben aratott fantasztikus győzelmét

Ahogy írtuk, óriási farokméregetési győzelmet hirdetett Fidesz az aláírásgyűjtésből: mint mindig, amikor megkezdődik ennek a nemes sportnak a szezonja, most is azon ment a versengés, ki mondja be először, hogy összegyűjtötte a minimum szükséges aláírásokat az összes választókerületben.
Miután a szakértők nagy része rekordrészvételt vár az április választásokon, és a két legnagyobb párt teljes volumenen nyomja a kampányt, nem túl meglepő módon a Fidesz és a Tisza is gyorsan leadta a szükséges mennyiségű aláírást. Egy normális országban itt akár véget is érhetne a történet, de Magyarországon természetesen ez nincs így.
A teljes Fidesz-vezérkar és a propagandabirodalom a Nemzeti Választási Iroda adataira hivatkozva harsogja győzelmét, a probléma ezzel csak az, hogy ilyen adat azonban valójában nem létezik - írja a Telex az NVI sajtóosztájának válasza alapján:
„Arra vonatkozóan nincs és nem is lesz adat, hogy az egyes jelöltek, jelölő szervezetek pontosan hány darab ajánlást gyűjtöttek vagy adtak le.”
Azt írták: csak arra vonatkozó adataik vannak, hogy „a jelöltek és a jelölő szervezetek a mai napig hány darab ajánlóívet igényeltek, a mai napon hány darab ajánlóívet vettek fel, illetve adtak le az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodáknál”. A Telexnek küldött adatokból az látszik, hogy a Fidesz majdnem kétszer annyi ajánlóívet (26 200) igényelt, mint a Tisza Párt (13 885), de valójában ebből sem érdemes vaskos következtetéseket levonni, mert a választási törvény szerint a jelöltek bármennyi ajánlóívet igényelhetnek, és aztán akár üresen vagy félig kitöltve is visszavihetik azokat. Arról nincs nyilvántartás, hogy ezeken az íveken hány aláírás szerepel.
