Akkora farokméregetést csinált a Fidesz az aláírásgyűjtésből, hogy a fal (és Szánthó Miklós) adta a másikat

Február 21-én, szombaton fordultunk rá a kampány legintenzívebb időszakára (mintha nem permanens kampányban élnénk bő másfél évtizede), elkezdődött ugyanis az aláírásgyűjtés.

És mint mindig, amikor megkezdődik ennek a nemes sportnak a szezonja, most is azon ment a versengés, hogy ki mondja be először, hogy összegyűjtötte a minimum szükséges aláírásokat az összes választókerületben. Nincs ugyebár magasra rakva a léc: legalább 500 aláírás szükséges ahhoz, hogy egy egyéni jelölt megmérettethesse magát, ennek megfelelően sejthető volt, hogy úgy a Fidesz, mint a Tisza még szombat délelőtt kiadja a győzelmi jelentést, hogy már be is söpörte a szignókat.

Így is lett, először Orbán Viktor posztolt Facebookra, 9:45-kor:

Alig 10 perccel később indult el Magyar Péter közvetítése, amiben bejelentette, hogy a Tisza is bezsákolta a kötelezőt.

Orbán pár perccel később már arról érdeklődött telefonon „Gábornál” (Kubatov, szinte borítékolhatóan), hogy hol sikerült először összegyűjteni az aláírásokat – Borsod 02-ben, mint kiderült. Magyar pedig 13 óra után nem sokkal arról posztolt, hogy „[d]élben már 250 ezer felett járt a TISZA pultjainál az aláírások száma”.

Ezen a ponton akár meg is állhattunk volna, hiszen mindkét párt vezetője közzétette győzelmi jelentését, Orbánnak 11-től jelenése volt Békéscsabán, Magyar pedig szentelt még két posztot (egyik, másik) annak, hogy nagyon jól megy a Tiszának az aláírásgyűjtés, a Fidesz meg szenved. Aztán estére időzített egy kampánynyitót, ahol ismét hosszasan sorolta, milyen hatalmas és Fideszt lenyomó eredményeket értek el. Úgy tűnt, a kötelező köröket lefutottuk.

De nem így gondolta Szánthó Miklós!

Az Alapjogokért Központ főigazgatója ugyanis 17 óra 58 perckor, azaz Magyar kampányindítója előtt alig néhány perccel terjedelmes poszttal jelentkezett, szintén Facebookon.

Bejegyzésében többek közt azt írta, hogy az Alapjogokért Központ közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzet Választási Irodához (NVI), a következtetése pedig az lett, hogy a hivatalos adatok szerint „Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról”.

Szánthó is felidézte, hogy Magyar állítása szerint délig több mint 250 ezer aláírást gyűjtött be a Tisza, majd azt írta, hogy az NVI-hez a mai napi hivatalos zárásig, azaz 16 óráig ennek a számnak „csak a jóval kevesebb mint fele, 110 ezer aláírás jött össze.” Szántó azt írta:

„A hivatalos adatok szerint ugyanis a Tisza 16 óráig 13 806 darab ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb 8 aláírás szerepelhet – a gyakorlatban általában kevesebb. Azonban ívenként 8 aláírással számolva is csak 110 448 ajánlást adhattak le, ami messze elmarad a nagy csinnadrattával bejelentett 250 ezertől. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le a mai nap, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tiszáé.”

A posztot egy olyan képpel illusztrálta, amin a rajzolt Magyar Péternek úgy megnyúlt az orra, mint Pinokkiónak – csak hogy vizuálisan is egyértelműsítse mondanivalóját.

Szánthó tehát 17 óra 58 perckor tette közzé terjedelmes írását, miközben tudjuk, hogy az NVI szombaton 16 órakor zárt. Vagyis ebben a szűk 2 órában a következőknek kellett megtörténniük:

Szánthó Miklós, illetve az Alapjogokért Központ küldött egy közérdekű adatigénylést az NVI-nek. Az NVI megkapta ezt az adatigénylést, megállapította, hogy ez egy olyan adatigénylés, amire fenntartások nélkül válaszolhat, mindeközben sikerült mindenhol összeszámolnia az ajánlóíveket, összegezte azokat országos szinten, és erről hivatalos választ küldött az adatigénylő Alapjogokért Központnak. Szánthó Miklós hosszú posztban fejtette ki álláspontját a témáról, az összes ismert trópust is beemelve (brüsszelezés, Magyar Péter mentelmi jogának felemlegetése, a Tisza pártprogramjának ekézése, stb.), és még egy fantasztikus illusztrációt is legyártatott hozzá.

Mindezt. Két. Óra. Alatt.

Azok, akik valaha küldtek már közérdekű adatigénylést bármilyen állami szervnek, most kulcsolják imára kezüket, és bízzanak benne, hogy ez a példás és precíz gyorsaság precedensértékű lesz, és mások is hasonló elkötelezettséggel és buzgalommal fognak majd válaszolni az állampolgárok életét nagyban befolyásoló ügyekkel kapcsolatos közérdekű adatigénylésekre. Ámen.

Ugyanakkor szeretném még egy érdekességre felhívni a figyelmet.

Kocsis Máté, mint azt bizonyára mindenki tudja, a Fidesz frakcióvezetője. Nos, tehát, a Magyar Péterbe mindig előszeretettel beleálló Kocsis szombaton 17 óra 26 perckor, tehát bő fél órával Szánthó Miklós leleplező posztja előtt a következőt publikálta Facebookon:

Jó kérdés, hogy Kocsis vajon látnok-e vagy tippelt, minden más esetben ugyanis felmerülhetne az emberben a kétely, hogy egy pártpolitikus vajon miért rendelkezik olyan információkkal, amelyek alapján hazugsággal tudja vádolni az ellenzék vezetőjét, és amelyek jelenlegi tudásunk szerint egy a Fidesztől – papíron legalábbis – mérföldnyi távolságra lévő think tank közérdekű adatigénylésén alapulnak.

Pöppet lemaradva, de időrendben még mindig valamivel Szánthó posztja előtt hazugozta le a maga szofisztikált módján Magyart Rákay Philip, igaz, hivatalos adatokra még ő sem hivatkozott.

A pontos számokat egyébként „az NVI hivatalos számaira” hivatkozva Kocsis is csak háromnegyed 7 magasságában olvasta be egy videóban. Eddigre viszont már ellepte a kormányközeli felületeket a hír, természetesen mindenhol az Alapjogokért Központra, Szánthó Miklósra és „az NVI hivatalos adataira” hivatkozva.

A leggyorsabb talán az amúgy is sokat látott szakértő, Deák Dániel volt, ő már 18:08-kor továbbosztotta az infót, 16 perccel az ősforrás megjelenése után.

A Megafon-univerzum ezután elárasztotta a közösségi médiát az üggyel, ki-ki a maga habitusa szerint (Bohár Dániel így, Apáti Bence így, a Kopasz így), a Fidesz-frakció szóvivője, Ibolya Csenge viszont kicsit elaludhatott, mert elmúlt már este fél 9, mire tudatta 28 ezer követőjével, mi a szitu.

Természetesen a kormánylapok is siettek mindenkivel megosztani a hírt, az Origo egyenesen a RENDKÍVÜLI, piros sávban hívja fel a figyelmet az ügyre, a Magyar Nemzet kicsit lemaradva már majdnem 19 órakor publikálta az erről szóló cikkét, és persze az M1 Híradó oldalán is felbukkant a téma, bár csak szőrmentén, hogy a többit ne is soroljuk.

Kis érdekesség: Menczer Tamás nem állt be a Magyar Pétert ekézők körébe, ő más alanyt választott.

Más kérdés, hogy vajon ő a saját szakállára adott-e le közérdekű adatigénylést a saját választókerületéről, vagy honnan máshonnan volt olyan jól értesült, hogy kimatekozza a saját maga és Bujdosó Andrea aláírásai közti különbséget.

A témát zárjuk Orbán Viktor miniszterelnök videójával, aki Békéscsabáról hazafelé fejtette meg a világot és az aláírásgyűjtés filozófiáját.