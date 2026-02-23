Dübörög a demokrácia: már több mint 900-an jelentkeztek képviselőjelöltnek

A Nemzeti Választási Iroda 17 órakor frissített adatai szerint eddig 903-an jelentkeztek képviselőjelöltnek az április 12-i választásra. Ebből 899 az egyéni jelöltek száma, a további négy fő az országos ukrán kisebbségi lista négy szereplője, köztük Grexa Liliána, a hazai ukránok jelenlegi parlamenti szószólója.

A 899 egyéni képviselőjelölt-jelöltből öt mostanra már kitalálta, hogy nem is akar indulni. A többiek felvették az ajánlóíveket, illetve közülük mintegy 240-en már le is adták. Az NVI adatai szerint 52 jelölt van, akit már – egyelőre nem jogerősen – nyilvántartásba is vettek, többségük a két nagy párt politikusa: 24-en fideszesek, 23-an tiszások. A Mi Hazánknak eddig 3 jelöltjét vették nyilvántartásba, emellett egy DK-s és egy független induló (a szombathelyi körzetben Czeglédy Csaba) jelöltségét is jóváhagyták a választási bizottságok.

Az ajánlóíveket 191-en adták le, a négy ukrán nemzetiségi mellett 187 egyéni jelölt. Közülük 82-en fideszesek, 83-an tiszások, vagyis a két nagy párt mind a 106-106 egyéni jelöltje eljuttatta már a legalább 500 ajánlást a választási bizottsághoz. A többi pártból a Mi Hazánk 16, a DK 3 egyéni jelöltje adta le az ajánlásokat, kutyapárti jelöltek ebben a csoportban sincsenek, van viszont három független induló (Hadházy Ákos, Hiller István és Kunhalmi Ágnes).

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Négy évvel ezelőtt egyébként 663 egyéni jelölt indult a 106 mandátumért, volt továbbá 106 nyilvántartásba nem vett, illetve 8 visszalépő jelöltjelölt. A mostani 899 induló tehát már több mint százzal meghaladja az egyéni jelöltség iránt 2022-ben érdeklődők számát.