Ukrán nemzetiségi szószóló: Ebben a kampányban nincs nap, hogy ne hallanánk az ukrán szót negatív kontextusban

„Lehet egy szenvedő, az orosz agresszor által megtámadott országot, Ukrajnát és szenvedő népét, az ukránokat egy ilyen felfokozott belpolitikai kampány negatív témájává tenni?” – mondta Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló a parlament tavaszi ülésszakának első ülésén. Szívet szorongatónak és döbbenetesnek nevezte azt, amit a magyarországi ukrán közösségnek át kell élnie azóta, hogy „a választásokon induló pártok kampányüzemmódba kapcsoltak”.

„Nincs olyan nap, hogy ne hallanánk vagy látnánk az ukrán szót negatív kontextusban a tévében, a plakátokon, a közösségimédia-oldalakon és politikai nyilatkozatokban.”

Szerinte a választásokon az ukrán-magyar viszony boxzsákká vált. „Az ukránok a kampányban már lassan úgy tűnnek, hogy minden rossznak az okozói. Döbbenet és szívbe markoló fájdalom ez számunkra, magyarországi ukránok számára és a menekültek számára is. Hiszen az oroszok követnek el agressziót Ukrajnával szemben. Miért nem ettől zeng minden a médiában?”

Köszöni, hogy vannak a parlamentben olyanok, akik legalább világossá teszik, hogy az ukrán vezetést kritizálják. Szerinte a kampányból „úgy tűnik, mintha az ukránok maguk választották volna a háborút, pedig nem”. Azt mondta, „a háború a szuverén Ukrajnába orosz katonák, harckocsik, rakéták és drónok formájában rontott be, és tombol immáron négy éve" – szerinte ezt a magyarországi ukránok napi szinten érzékelik.

Ezért azt kéri mindenkitől, hogy hagyják ki a választásokból „az ukránokat, a rokonainkat, a barátainkat, az ismerőseinket” – azokat, akik felett négy éve „lebeg a halál orosz rakéták és drónok formájában”. Szerinte „aki átéli a fájdalmat, az segítséget, együttérzést és nem további ütéseket és gúnyolódásokat érdemel.”

Elismerik az ukrán nép szenvedését

Magyar Levente külügyi államtitkár azt mondta, a háború kitörése óta elismerik, kik a háborús agresszorok. „Mindig különbséget tettünk az ukrán nép és az ukrán állam politikai vezetői között” – mondta, hozzátéve, hogy még a katonai teljesítményt is elismerik, még ha nyugati segítséggel is teszik. Ezután hosszasan sorolta, mennyi humanitárius segítséget nyújtottak az ukrán menekülteknek, mint például hogy magyar-ukrán iskolákat nyitottak az országban. Hozzátette azonban, hogy Ukrajna nem tartja be a nemzetközi szerződéseit, és nem indítja újra a Barátság vezetéken keresztüli olajszállítást.

A kormány Ukrajna ellen kampányol

A kormánypárt az utóbbi hónapokban ismét erőteljes kampányba kezdett az ukránok ellen. A magyarok pénzéért kuncsorgó Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt ábrázoló plakátok ellepték az országot. Miután egy január végi orosz támadás következtében a Barátság kőolajvezeték ukrajnai infrastruktúrája megsérült, leállt a szállítás Magyarországra, a MOL pedig a stratégiai tartalékok felszabadítását kérte. Orbán Viktor a tavaszi ülésszakon elmondott nyitóbeszédében arról beszélt, hogy az ellátás újraindításának nincs akadálya, tehát szerinte az ukránok politikai alapon nem továbbítják az olajat.

A kormány szerint Ukrajna a benzinárak emelkedésével akarja rontani a Fidesz esélyeit a választáson. Szijjártó vasárnap jelentette be, hogy Magyarország addig blokkolja a teljes körű orosz invázió negyedik évfordulójára tervezett, 20. EU-s szankciós csomagot, amíg nem indul újra a kőolajszállítás – ezen kívül a magyar kormány az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelfelvételt is blokkolja. Hétfőre virradóra Ukrajna mélyen Oroszország területén belül támadta a Barátság kőolajvezeték egyik fontos pontját. A Fidesz ezt szintén a magyar energiabiztonság elleni támadásként értékelte.

A szószóló konstruktív párbeszédet hirdet

Grexa Liliána már tavaly májusban is felszólalt a befagyott ukrán-magyar párbeszéd miatt, októberben pedig azt mondta, úgy érzi, egyes politikusok elfelejtették, hogy a háborúban ki az agresszor és ki az áldozat. Vasárnap Grexa részt vett a teljes körű invázió negyedik évfordulójának alkalmából szervezett ukrán-magyar szolidaritási meneten, amelynek végén Karácsony Gergely főpolgármester az orosz nagykövetség előtt a kormányt Vlagyimir Putyin pitbulljának nevezte.

Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló 2023-ban.
Fotó: Németh Dániel/444

A közmédia egykori kommunikációs vezetője, Grexa azonban a Mandinernek január végén azt is mondta, hogy „a humanitárius segítséget tekintve az emberség szintjén Magyarország jelesre vizsgázott”. A korábbi nemzetiségi szószóló, Hartyányi Jaroszlava novemberi kormánykritikus megjegyzései kapcsán pedig azt mondta,

„az én dolgom, a mi dolgunk az, hogy híd legyünk, és olyan megszólalásokat tegyünk, akár a nézeteltérések kapcsán is, amik építik a kapcsolatokat és segítik akár a diplomatákat, politikusokat is. Nekünk segítenünk kell az anyaország és a hazánk közötti kapcsolatokat, konstruktív módon nem pedig olyan bel- vagy külpolitikai nyilatkozatokat tenni, amik ezt nehezítik.”

