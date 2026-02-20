250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a kormány a stratégiai tartalékból

Megjelent Lantos Csaba energiaügyi miniszter rendelete a biztonsági kőolajkészletek felhasználásáról: korábban már megírtuk, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása miatt kb. 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.

Az olajipari kérdésekről szóló rendeletbe természetesen a megszokott kormánypropaganda is bekerült („Ukrajna megzsarolta Magyarországot, amivel az a célja, hogy a háborúpárti európai országok közé kényszerítse hazánkat”). A jogszabály arról rendelkezik, hogy a hazai üzemanyag-ellátás zavartalansága a biztonsági készlet részleges felszabadításával garantálható. Az átvett mennyiséget az elsőbbségi hozzáférésre jogosult vállalat visszapótolja.

A MOL olajfinomító telepe Százhalombattán. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A rendelet szerint a dokumentum hatálya a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (MSZKSZ) és az MSZKSZ kőolajszekciójának tagvállalataira terjed ki. Az MSZKSZ Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében a biztonsági kőolaj készletből a rendeletben előírtak szerint 250 kilotonna nyersolajat szabadít fel - olvasható a rendeletben.

A MOL részére a felajánlott készletek legkésőbb 2026. április 15-ig állnak rendelkezésre, és a társaság a felszabadított készletből értékesítésre kerülő teljes mennyiséget legkésőbb 2026. augusztus 24-ig az MSZKSZ részére visszapótolja.



Ebben a cikkben írtuk meg bővebben, hogy miután az oroszok csapást mértek a Barátság kőolajvezetékre, a szállítás leállt, de a magyar kormány az ukrán felet hibáztatja. A megkérdezett szakértő azonban elmondta, az oroszok hetek óta fokozott erővel támadják az ukrán kritikus infrastruktúrát, ami miatt fűtés és áram nélkül marad a civil lakosság a kemény téli fagyok idején. Ezért teljesen logikus és magától értetődő, hogy az ukránoknak fontosabb a saját lakosságukról gondoskodni. Ameddig ez a helyzet fennáll, és a támadások ennyire intenzívek lesznek, nem racionális, hogy nagy erőket fordítsanak a vezeték helyreállítására. (via MTI)