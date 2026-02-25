John Cleese: Orbán úr, emlékezteti-e a magyar népet arra, hogy az oroszok 1956-ban megszállták Magyarországot?

„Orbán úr, emlékezteti-e a magyar népet arra, hogy az oroszok 1956-ban megszállták Magyarországot, rengeteg magyar halálát okozva?” – ezt írta a Monty Python színésze, John Cleese az X-en egy olyan bejegyzéshez, amelyben Orbán arról ír, hogy blokkolni fogjuk a 90 milliárdos EU-s kölcsönt Ukrajnának, amíg nem indul újra az olajszállításon a Barátságon.

A bejegyzésre reagált a magyar miniszterelnök, aki azt írta:

„Biztosíthatom, hogy nem felejtettünk, és minden nap azon dolgozunk, hogy senki ne merje többé megtámadni Magyarországot. Közép-Európa sokkal bonyolultabb hely, mint amilyennek az ön foteléből tűnhet.”

Fotó: Photo12 via AFP

Cleese láthatóan azonban ettől nem nyugodott meg, megosztott egy újabb bejegyzést, amely arról szól, hogy Magyarország energiaellátási döntései miatt 24 milliárd dollárt fizetett Oroszországnak. Ehhez azt írta: „Elfelejtette, hogy mi történt 1956-ban?”