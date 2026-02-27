Gyermekjogi Civil Koalíció: A Fidesz fejbe lövős kampányvideójának megjelentetése ellentétes az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével

„Aggodalommal tapasztaltuk, hogy a Fidesz Budapest Facebook-oldala 2026. február 18-án megosztott egy olyan, mesterséges intelligenciával készült videót, amelyben egy kislány apját fejbe lövik a fronton. Ez a félelemkeltésre építő kampányvideó jelentős pszichés megterhelést okozhat a gyermekek számára, fokozhatja szorongásszintjüket, és tartós félelmi reakciókat idézhet elő. Mindez alááshatja érzelmi biztonságérzetüket, és kedvezőtlenül hathat mentális jóllétükre és fejlődésükre. A kampányvideó megjelentetése ellentétes az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével, amelynek 19. cikke szerint minden állam kötelessége megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyermekeket megvédjék mindenféle bántalmazástól, elhanyagolástól, azaz a rossz bánásmódtól.”

Ezzel kezdi nyilatkozatát a Civil Gyermegjogi Koalíció, és azt is írja, hogy már 2024-ben, az európai parlamenti választások alkalmával hangsúlyozta a háborús plakátok gyermekekre gyakorolt negatív hatásait, majd 2026 januárjában közzétette és eljuttatta a választásokon induló politikai pártoknak, valamint a média képviselőinek a gyermekek jogait tiszteletben tartó politikai kommunikációra vonatkozó ajánlását.

Mint látható, ennek nem sok foganatja volt.

Fotó: Fidesz Budapest

A Koalíció szerint „a gyermek nem eszköz: sem a valós, sem pedig a mesterséges intelligencia által generált formában nem használható politikai kampánycélokra. Lényeges kiemelni, hogy a mesterséges intelligencia által generált gyermekek is képesek ugyanolyan vagy nagyon hasonló negatív hatást kiváltani, mert ugyanúgy a gyermekek tárgyiasítását és felhasználását jelenítik meg.”

A szervezet konkrét lépéseket is tesz, amennyiben az alapvető jogok biztosát nyilvános állásfoglalásra kéri, és felszólítja a politikai pártokat, a jelölő szervezeteket és a jelölteket, hogy tartsák be a gyermekjogokat tiszteletben tartó politikai kommunikáció alapszabályait.

A videó miatt korábban feljelentést tett többek között Magyar Péter Tisza-elnök és a Demokratikus Koalíció is, Gulyás Gergely Kormányinfó-miniszter viszont a 444 kérdésére azt mondta, a háború borzalmainak ábrázolása az általa látott videókban még mindig elmarad a valóságtól. A 444 véleménycikke arról, hogy a háború köde hogyan és miért lepte el a Fidesz agyát, itt olvasható.