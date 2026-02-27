Janaf: Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága nincs veszélyben

„Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága nincs veszélyben. A JANAF-on keresztüli útvonal létezik, már használatban van, és elegendő kapacitással rendelkezik olajellátási igényeik kielégítésére. Ezt maga Magyarország is megerősíti, amely most a teljes szállítást a JANAF-on keresztül kéri, jóllehet korábban indokolatlanul azt állította, hogy ilyen kapacitás nem áll rendelkezésre” - olvasható a horvát Janaf közleményében.
Mint írják, az elmúlt héten és ezen a héten már jelentős mennyiségű, szankciós korlátozás alá nem eső olajat szállítottak a magyar MOL vállalat számára, és április elejéig további összesen hét tanker érkezése várható.
Megerősítették, hogy Horvátország energetikai infrastruktúrája készen áll, megbízható és rendelkezésre áll az ellátás biztosítására.
„Mindezek fényében elvárjuk, hogy a Magyarországot és Szlovákiát érintő beszerzési és szállítási döntések jogszerűségi és szankciós megfelelési szempontok alapján szülessenek meg, ne pedig nyomásgyakorlás vagy ultimátumok hatására” - írják.
Hozzátették, hogy „amennyiben orosz eredetű kőolajra vagy Oroszországhoz köthető szervezetekre vonatkozó kérelmek merülnek fel, azok kizárólag az uniós és az OFAC-szankciók szigorú kritériumrendszerének keretei között, teljes körű jogi felülvizsgálat, egyértelmű felelősségi viszonyok és maximális átláthatóság mellett vehetők figyelembe”.
Szerdán született megállapodás a MOL és a Janaf között a hosszú távú kapacitástesztek feltételeiről. Ezek között szerepelt az is, hogy a Janafnak át kell engednie a nem szankcionált orosz szállítmányokat.
Miközben a magyar kormány az ukránokat vádolja a Barátság vezeték politikai okokból való leállításával, és katonákat vezényel ki a Mol-hoz, az ukránok napokkal ezelőtt ezt a szállítási útvonalat ajánlották alternatívaként – az EU-n keresztül – Magyarországnak és Szlovákiának. Arról tavaly már nyáron írtunk a 444-en, hogy a Mol az orosz függés megszüntetésére hivatkozva az Odessza–Brodi vezetékért lobbizik az Európai Uniónál. Az egyre vehemensebb magyar–horvát olajvita hátterét ebben a cikkünkben elemeztük részletesen.
