Robert Fico telefonon beszélt Zelenszkijjel az olajellátásról

„A Szlovákiában fennálló olajellátási válsághelyzettel összefüggésben ma telefonon beszéltem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Tájékoztatást kértem tőle arról, hogy mikor, és egyáltalán újraindul-e az olaj tranzitja Ukrajna területén keresztül Szlovákia irányába. Amellett érveltem, hogy az importhoz jogunk van a beszállítókkal kötött szerződések, valamint az Európai Unió azon döntése alapján, amely 2027 végéig lehetővé teszi az orosz energiahordozók felhasználását” - kezdi Robert Fico Szlovákia miniszterelnöke egy hosszú X-posztban.

Fico szerint a beszélgetés megerősítette, hogy ő és Zelenszkij eltérően ítélik meg a vezetékrendszer állapotát. A szlovák hírszerzési információk szerint a vezeték nem sérült, és semmi sem akadályozza az olaj szállítását, az ukrán elnök viszont azt állította, hogy a vezeték helyreállítása hosszabb időt igényel.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

„Ezért a félreértések elkerülése érdekében tájékoztattam az ukrán elnököt arról, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel közösen javasoljuk egy olyan ellenőrző csoport létrehozását, amely az Európai Bizottság és az uniós tagállamok által delegált szakértőkből állna, és amely a helyszínen közvetlenül állapítaná meg a vezetéket érintő technológiai károk tényleges mértékét, illetve annak alkalmasságát az olajtranzit folytatására a Szlovák Köztársaság területére” - írja.

Zelenszkij azt javasolta, hogy a szlovák féllel tartsanak közös megbeszélést az ukrán–szlovák együttműködés valamennyi kérdéséről. A meghívást Fico elfogadta, és felkérte a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalát, valamint a Szlovák Köztársaság Külügy- és Európai Ügyek Minisztériumát, hogy az ukrán féllel együttműködve találjanak megfelelő időpontot egy ilyen találkozóra.

„Ugyanakkor előnyben részesíteném, ha az ukrán elnökkel egy olyan uniós tagállam területén kerülne sor a találkozóra, amelyet az ukrán elnök gyakran felkeres” - tette hozzá Fico.

Orbán Viktor péntek reggeli interjújában is beszélt arról, hogy a magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna politikai okokból blokkolja a Barátság kőolajvezetéket. Erről tegnap Szijjártó Péter külügyminiszter is beszélt, többek közt azt állítva, hogy Kijevben azért kérették be csütörtökön kétszer is a magyar nagykövetségi ügyvivőt, hogy ott bevallják „hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.” Az ukrán külügyminisztérium szerint Szijjártó Péter nem mond igazat, nem ezért rendelték be az ügyvivőt, és nem hangzott el ilyesmi. A pénteki interjúban Orbán is beszélt már a szlovák-magyar vizsgálóbizottság felállításáról.