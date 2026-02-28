A kampány első felében 306 jelöltet vettek nyilvántartásba, ebből 210 a két nagypárté

A szombaton kezdődött hivatalos választási kampány első hetének végéig, tehát péntek éjfélig 986-an jelentkeztek egyéni jelöltnek, közülük 351-en gyűjtötték össze a szükséges 500 aláírást (elvileg 352-en, de egyikük a budapesti 2-es körzetben többek között halottak ajánlásával megbukott mi hazánkos, akivel ezért egyelőre nem számolunk). A 351 jelöltből 306-ot már nyilvántartásba is vettek – közülük 147-et még nem jogerősen –, a többiek, 45-en, még várnak erre.

A jelöltállítás félidejét – hiszen erre két hét áll rendelkezésre, március 6-ig, jövő péntekig kell leadni az ajánlásokat – nem meglepő módon a két nagypárt dominálta: a Fidesznek és a Tiszának is 105-105 nyilvántartásba vett egyéni jelöltje van. Egyetlen körzetben, a Zala megyei 3-as számú, nagykanizsai székhelyű választókerületben nincs még sem tiszás, sem fideszes jelölt: ott Cseresnyés Péter és Lovkó Csaba neve mellett is az áll, hogy „jogorvoslat alatt” (az összes egyéni jelölt közül csak ők ketten vannak ebben a státuszban).

Zala 03 Nagykanizsa péntek 20:03 Fontos jelöltek Cseresnyés Péter FIDESZ Lovkó Csaba Tisza Dr. Matyijcsik Sándor Mi Hazánk Bodó László DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján. Az OEVK összes adata

A Nemzeti Választási Iroda péntek éjszaka frissült adataiból kiderül, hogy a közvélemény-kutatók által mért pártok közül a Mi Hazánk áll messze a legjobban: 58 nyilvántartásba vett jelöltje mellett további 29 már bejelentette az ajánlások összegyűjtését, és csak 18-an vannak még a belépő szintet jelentő „ajánlóíveket átvette” státuszban. A pártnak a már említett budapesti 2-es kivételével minden fővárosi körzetben összejött a jelöltállítás, a nagyvárosok közül még egy-egy miskolci és győri, valamint két debreceni körzetben nem.

A DK-nak már messze nincsenek ilyen imponáló számai: a 105-ből – Szombathelyen nem indítanak jelöltet – eddig csupán 30-an adták le az aláírást, közülük 20-at vettek nyilvántartásba. A 16 fővárosi és a 14 Pest megyei választókerületből még csak 6-6 körzetben van jelöltjük, de komplett megyék vannak, ahol még egy DK-s sem adott le ajánlást, ilyen például Békés – ahol a párt alakult –, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, Somogy és Heves megye is. A párt ismertebb arcai közül Gréczi Zsolt, Gy. Németh Erzsébet, Keller László és a debreceni alusisakos Varga Zoltán sem adta még le az ajánlószelvényeket. Igaz, a DK szerdán kérdésünkre azzal magyarázta a látszólag lassú tempót, hogy nekik az ajánlásgyűjtés nemcsak a szükséges ötszáz aláírás összegyűjtéséről szól, ebben az időszakban személyesen találkoznak a szavazóikkal, sokan ezért nem adták még le az ajánlásokat.

DK-s aláírásgyűjtők a kampány első napján Budapesten Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Magyar Kétfarkú Kutyapártnak pénteken vették nyilvántartásba az első négy jelöltjét – három budapestit és a Felcsútot is magába foglaló Fejér megyei 3-as körzetben induló Paszicsnyek Jánost –, további két jelöltjük leadta az ajánlásokat, de még vár erre. A párt egy szabolcsi jelöltjének a nyilvántartásba vételét egyelőre elutasították, míg egy békési jelölt neve mellett ezt láttuk: „ajánlóív igénylése visszautasítva”.

A fentieken kívül egy párt és egy páros büszkélkedhet egy hét után kellő mennyiségű aláírást gyűjtő jelöltekkel: Thürmer Gyuláék és a Szolidaritás összefogása eddig 2 nyilvántartásba vett és 3 bejelentett jelöltet tud felmutatni. Összesen kilencven körzetben indulnának, szóval van még hová fejlődni. Egy kicsit áll jobban a Jobbik: a 2018-ban még csaknem húszszázalékos párt 104 egyéni jelöltet indítana – a három vasi körzetből csak egyben, a körmendi székhelyűben próbálkoznak –, közülük eddig 6-ot vette nyilvántartásba.

A választáson egyébként összesen 19 párt állított eddig legalább egy egyéni jelöltet, közülük hat mikropárt pontosan ennyit, két párt hármat, míg egy párt nyolcat. A kilenc párt összesen húsz jelöltje egytől egyig ott tart, hogy átvette az ajánlóíveket, de még nem adott le ajánlásokat. A mikropártok egyike a Szabad Ország Mozgalom, ami a „trombitás” Szabó Bálint egyszemélyes projektje: a közéleti kavarógép, egykori szegedi önkormányzati képviselő Magyar Péter-féle körzetben indulna (akár a már említett Gréczi Zsolt, és még sokan mások, eddig 11 jelöltjelölt van erre a mandátumra).

Budapest 03 XI–XII. kerület péntek 20:03 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Steiner Attila FIDESZ Magyar Péter Tisza Dr. Grundtner András Mi Hazánk Gréczy Zsolt DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján. Az OEVK összes adata

A statisztika szerint a többi apró párt egyike az LMP, ami hivatalosan nem indul a választáson, de Szabó-Kellner Katalin társelnök mégis LMP-sként indul a budapesti 16-os körzetben. A 3 jelöltes pártok egyikének szintén van parlamenti múltja: a MIÉP a csornai, a törökszentmiklósi és a kisvárdai egyéni mandátumokért jelentkezett be.

Egyelőre sem az LMP-s jelölt, sem a MIÉP-es jelöltek nem adtak le kellő számú ajánlást, és ugyanez a helyzet azokkal a kisebb pártokkal, amelyek komolyabb létszámú jelöltjelöltet találtak maguknak. A komoly múltú választási és Covid-kalandor Gődény György szervezete, a Normális Élet Pártja most 102 körzetben indított volna jelöltet, közülük négyen úgy döntöttek, hogy kösz, mégsem, egy jelöltnek visszautasították az ajánlóívek kiadását, kettő neve mellett pedig a „Kiesett” státusz látható az NVI adatbázisában. A többiek közül még senki, így a veszprémi 2-es számú, balatonfüredi körzetben induló Gődény sem adott le kellő számú ajánlást (itt indul a Tisza egyik alelnöke, Fortshoffer Ágnes is).

Ha már Covid: a világjárvány idején oltásellenes, áltudományos nézeteivel feltűnt, engedéllyel ma már nem rendelkező egri exorvos, Pócs Alfréd szintén megpróbálkozik. A magát szkítának valló férfi a Nemzetegyesítő Mozgalom a Szentkorona Országaiért színeiben indul Egerben – már ha összeszedi az aláírásokat.

Az ajánlás első hetének végére nemcsak a kamupártnak tűnő kispártok, hanem a többségében kamujelöltnek tűnő független jelöltek is felébredtek. Mostanáig 117-en jelezték indulási szándékukat, bár heten azóta már úgy döntöttek, hogy mégsem indulnak (egyikük a most még parlamenti képviselő, Németh Szilárdot háromszor legyőző Szabó Szabolcs). Eddig hat független jelöltet vettek nyilvántartásba és egy vár erre, de ők nem semmiből jött próbálkozók: az aktív parlamenti képviselők közül Hadházy Ákos, Hiller István, Kunhalmi Ágnes, Szabó Timea, illetve az ajánlásokat már leadó Vajda Zoltán is köztük van.

Borsod-Abaúj-Zemplén 05 Sátoraljaújhely péntek 20:03 Fontos jelöltek Bánné Gál Boglárka FIDESZ Lontay László Tisza Pasztorniczky István Mi Hazánk Hausel Imre DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján. Az OEVK összes adata

Az viszont látszik, hogy outsiderek tömegei is megmozdultak. Csak Borsodban 34 független jelölt jelezte eddig az indulását, ebből 20-an a borsodi 5-ös számú, Sátoraljaújhely központú körzetben, további 7 jelöltjelölt a 4-es számú, kazincbarcikai központúban.

A sátoraljaújhelyi választókerületben így most 29 egyéni jelöltjelölt van, ami kicsivel több, mint háromszorosa az átlagnak (a kazincbarcikaiban 15). Persze közülük egyelőre mindössze hárman valóban jelöltek, a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk politikusai. A húsz függetlenből többen vélhetően egy-egy családhoz tartoznak, van például négy Batyi vezetéknevű – közülük hárman ugyanazon a napon jelentkeztek be –, három-három Galyas és Radics, ráadásul Radics Zsoltból kettő is, így náluk a születési dátummal kellett jelezni a különbséget.