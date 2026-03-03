Kövér László egy „világpolitikai küzdelem” fontos részének tartja a magyar választást

A kozmikus léptékekben gondolkodó házelnök is keményen belekezdett a kampányolásba. Kedden a Fejér megyei Nagyvenyimen odáig emelte a tétet, hogy az áprilisi választások hatóköre nem áll meg a 93 ezer négyzetkilométert körülhatároló államhatárnál, hanem kihat majd egész Közép-Európa, egész Európa jövőjére is.

A Barátság kőolajvezeték leállása miatt Kövér László azt mondta, hogy az ukránok „gyakorlatilag szabotázst hajtanak végre Magyarországgal szemben, és beavatkoznak a választási kampányba. Megpróbálják Brüsszel segítségével elmozdítani a jelenlegi kormányt, illetve megakadályozni, hogy a választásokon sikeres legyen”. Szerinte a Tisza Párt eközben a Tisza Párt „a magyar történelem egyik leggusztustalanabb hazaárulását hajtja végre” azáltal, hogy melléjük szegődik „társnak, ügynöknek”.

Majd olyanokat mondott, hogy az Egyesült Államok ma Magyarország fontos szövetségese ideológiai, politikai és gazdasági értelemben egyaránt. Ezért szerinte nem túlzás azt is mondani, hogy egy olyan világpolitikai küzdelem zajlik, amiben a magyarországi választások egy fontos tényezőt jelentenek. (MTI)