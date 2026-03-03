Az ukrán energiaügyi miniszter szerint még tart a kárfelmérés a Barátság kőolajvezetéknél

Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter kedden beszélt arról a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács ülése után, hogy milyen károk keletkeztek a Barátság kőolajvezetékben a január 27-i orosz dróntámadás után, ami miatt leállt az olajszállítás Magyarország és Szlovákia felé.

A miniszter szerint a hőterhelés a belső berendezések és szenzorok jelentős részét tönkretette. „Ez kívülről nem látható, de hatalmas munkáról van szó. A Naftogaz jelenleg fejezi be a károk felmérését” – tette hozzá. Smihal arról beszélt, hogy az orosz drón az egyik legnagyobb tartályt találta el, amiben akkor 25 ezer köbméter olaj volt. A Naftogaz vezérigazgatója, Szerhij Koreckij korábban arról beszélt, hogy a tüzet 10 napig tartott eloltani. A gyakorlatilag forrásban lévő olaj egy részét már égés közben is a csővezetékbe szivattyúzták, hogy elkerüljenek egy súlyos ipari és környezeti katasztrófát. A berendezések nagy része megrongálódott az égő olaj miatt.

Egy nappal korábban Orbán Viktor műholdképeket mutogatott a berendezésről, és azt állította, hogy a vezeték működőképes. Ugyanakkor az ukránok szerint műholdról a technikai tartályokat lehet látni.

Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Denisz Smihal most azt mondta, hogy a kárfelmérés után készül el a javításhoz szükséges költségbecslés, valamint meghatározzák a helyreállításhoz szükséges időt, eszközöket és azt is, hogyan lehet „a továbbiakban fizikailag működtetni ezt az olajvezetéket”.

Az olajszállítás leállása miatt a magyar kormány nem a drónt elindító oroszokat, hanem az ukránokat kezdte hibáztatni, azzal vádolták az ukrán vezetést, hogy politikai okokból állították le a szállítást. Válaszul február közepén Orbánék leállították a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, a szlovák kormány pedig leállította az ukrajnai áramszállítást. A magyar kormány erre még rátett egy lapáttal, és bejelentette, hogy addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást és az orosz szankciókat, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken.

Orbán Viktor ezt annyival finomította, hogy abban az esetben lemond az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós kölcsön vétójáról, ha az Európai Unió vezetésével felmérik a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat. Öt uniós diplomata és tisztviselő arról beszélt a Financial Timesnak, hogy most már néhány ukránbarát EU-tagállam és az Európai Bizottság is arra kéri Kijevet, hogy engedélyezzen egy helyszíni látogatást annak bizonyítására, hogy valóban dolgozik az olajszállítás helyreállításán. A lap szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke a Kijevben tett látogatásuk során kifejezetten kérték az ukrán vezetéstől, hogy független kárfelmérés céljából biztosítson hozzáférést a Barátság vezetékhez, de ezt megtagadták.

Értelmes párbeszéd egyelőre nincs kilátásban, hiszen a Barátság kőolajvezeték ügye a Fidesz fő kampánytémájává vált, és a kormány közpénzből pont úgy plakátolta tele az országot az ukrán elnök képével, mint korábban Soros Györgyével. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden arról beszélt, hogy szerinte „Orbán vereséget fog szenvedni a választásokon, és akkor újra felvehetjük a normális kapcsolatot Magyarországgal, többek között azért is, mert a magyar nép nem oroszbarát”. (RBC/Financial Times)