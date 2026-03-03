Magyar arra kérte az ellenzéki jelölteket, hogy ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtések hajrájában

Rakamaz, Szerencs, Ózd után Eger volt Magyar Péter országjárásának keddi utolsó állomása. Itt a helyszín körül volt némi bizonytalanság, mert a Tisza az Eszterházy téren akarta megtartani a gyűlést, de ide éppen akkora a helyi Fidesz, a KDNP és az Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete is bejelentkezett, hogy közös imádkozást tartsanak a békéért, a magyar családokért és a gyerekek biztonságáért.

A Tisza így a volt Ifjúsági Ház előtti térre volt kénytelen váltani, a Fidesz viszont ezek után lemondta a közös imát, egészen pontosan csütörtökre tette át.

Az egri rendezvény koreográfiája hasonló volt az országjárás többi állomásához: Magyar a villanyoszlopok plakátjain jelenlévő Fidesz helyi jelöltjének a fejére olvasta a Fidesz-kormány legsúlyosabb botrányait, felszólította, hogy támogassa a Tisza-programját, elmondta, hogy a Tisza akar valójában békét, a Fidesz akarta visszaállítani korábban a sorkatonaságot, majd bemutatta a Tisza jelöltjét, aki beszélt is az egybegyűltekhez.

Egerben ugyanakkor volt két férfi, aki Hazaáruló! bekiabálásokkal zavarta meg a szépszámú tiszás tömeg szórakozását. Magyar vissza is szólt nekik, szerinte hazaáruló az, aki a saját polgárait eltaposandó rovarnak nevezni, aki kirabolja a saját hazáját, aki több ezer magyar állami gondozott gyereket tönkretesz vagy asszisztál a testi, lelki, szexuális tönkretételükhöz asszisztál, aki kirabolja a magyar nemzeti bankot, aki gyűlöletet kelt, árkokat ás, háborús pszichózist terjeszt, aki megijeszti a gyerekeket és az időseket. A hosszú felsorolás sem csitította el a két férfit, ezek után Magyar azt kérte tőlük, hogy nyugodtan jöjjenek ki a fényre, ne maradjanak a sötétben, mint a régi gárda kemény titánjai.

Végül Magyar jelezte a tiszásoknak, utalva a fideszes jelölt Pajtók Gáborra, hogy ne lökdössék „a két fizetett trollt, Pajtók elvtárs embereit”, mert ezért jöttek, mutassanak a jelenlévők példát derűből, békességből, nevessék ki őket, mert ez fáj nekik a legjobban. Közben kivezették a tömegből a két férfit, nagyjából két perc után folytatódott a tervezett mederben a gyűlés.

A rendezvény vége fel Magyar üzent azoknak az ellenzéki jelölteknek is, akik nem tiszásként indulnak a választáson. A pártelnök szerint a választás valójában népszavazás lesz, itt nincs harmadik vagy negyedik út. „Vannak szatelitpártok, kitartott pártok, vannak a Fidesz által gardedámolt pártok vagy éppen a mi pénzünkből fizetett álellenzékiek. „Itt vagy Orbán Viktor korrupt hatalma marad vagy jön a Tisza”.

Megköszönte azoknak az ellenzéki politikusoknak, pártoknak, „akik felismerték hazájuk érdekeit, és vagy visszaléptek vagy el sem indultak”, majd közölte:

még 40 napja van azoknak az ellenzéki szereplőknek, akik valóban ellenzékinek gondolják magukat, akik valóban le akarják váltani Orbán Viktor aljas, korrupt hatalmát. Azzal fordult a jóérzésű ellenzéki politikusokhoz, hogy ne engedjék, hogy a Fidesz gyűjtsön nekik ajánlásokat. „Tudjuk, hogy ez van, hogy az utolsó két napban a Fidesz mindent meg fog tenni, hogy minél hosszabb legyen a szavazólap”.

Azt kérte, hogy ha nem sikerül összegyűjteni az aláírásokat rendesen, törvényesen, akkor inkább ne induljanak, nem kell a halottak aláírását fölvésni, nem kell a Fidesztől másolni aláírásokat, mert az az álmoskönyvek szerint nem szül jó vért.

Felszólította a polgármestereket is, hogy ne zsarolják a magyar embereket, és szemben 2022-vel, most lesz következménye a választási csalásoknak, mert azokat ki fogják vizsgáltatni kormányra kerülve.