Budapestre jön az ukrán takarékbank vezetése az elfogott pénzszállítók és a lefoglalt járművek miatt

„Az Oscsadbank pénzszállítóinak és járműveinek elfogása miatt azonnal lépéseket tettünk. Helyettesem, Alexej Shaban a bank munkatársaival sürgősen Budapestre utazik, hogy tisztázza a helyzetet”

– írta közösségi oldalán Andrij Pisznij, az ukrán pénzintézet elnöke péntek délelőtt. A bejegyzést a Telex vette észre.

Pisznij azt is közölte, hogy az ukrán fél hivatalos leveleket küld a partnereknek és a felügyeleti hatóságoknak is. Ezekben egyebek mellett a pénzszállító szolgáltatások európai szabályainak betartását (CIT-ellenőrzés), valamint a magyar hatóságok intézkedéseit is vizsgálni fogják. A bankár szerint Kijev hivatalos tájékoztatást kér a magyar féltől arról, miért tartóztatták fel és vették őrizetbe az Oscsadbank alkalmazottait.

Az ügy előzménye, hogy csütörtökön a magyar hatóságok elfogtak két ukrán pénzszállító járművet és a személyzetet. Az Oscsadbank később a Facebook-oldalán azt írta: hét alkalmazottjukat tartják fogva Magyarországon, és állításuk szerint a bankot sem a lefoglalás előtt, sem utána nem értesítették hivatalosan.

A bank közlése szerint a járművek egy szokásos szállítást teljesítettek, amikor feltartóztatták őket. A közleményben azt is írták, hogy a szállítmány – amely állításuk szerint 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat tartalmazott – Ausztriából indult Ukrajnába.

„Az elrabolt járművekben található értékek az állami tulajdonú Oschadbankhoz tartoznak. Ezek olyan pénzeszközök, amelyeket Ukrajna állampolgárai és vállalkozásai bíztak a bankra. A szállítmányt Ausztriából hozták, hogy később a forgalomban felhasználják, és növeljék az ukrán készpénzpiac likviditását"- írták.

A pénz és az értékek szállítása az ukrán bank szerint az Oscsadbank és a Raiffeisen Bank Austria közötti nemzetközi megállapodás keretében történt.

Raiffeisen: minden szabályt betartanak

A Raiffeisen Bankot is megkerestük az ügyben, hogy tisztázzuk, milyen szerepe lehetett a szállítmányban. Emellett arra is rákérdeztünk, hogy van-e bármilyen észrevételük az Oschadbank által leírt szállítás jogszerűségével vagy dokumentációjával kapcsolatban.

A Raiffeisen Bank megkeresésünkre azt írta: az osztrák banktitokra vonatkozó szabályok miatt nem kommentálhatják az ügyfélkapcsolatokat.

A bank ugyanakkor általánosságban azt közölte, hogy az RBI (Raiffeisen Bank International) évek óta aktív Európában bankjegy-brókerként, és szorosan együttműködik különböző jegybankokkal, biztonsági hatóságokkal és forgalmazókkal. Hozzátették, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a szabályozó hatóságokkal is, amelyek részletes információkat kapnak az RBI-től a kereskedett volumenekről, a valutákról, valamint az ellátott régiókról és országokról.

Válaszukban azt is hangsúlyozták, hogy az RBI betart minden vonatkozó pénzmosás elleni és szankciós szabályozást, és belső megfelelési előírásai több területen túl is mutatnak ezeken.