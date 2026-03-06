Lengyel külügyminiszter: Megették a zebrákat, ellopták a pénzt

„Megették a zebrákat, ellopták a pénzt”

– ezt Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter írta az X-en, ahol megosztotta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejegyzését arról, hogy a magyar hatóságok elfogták az ukrán állami takarékbank hét alkalmazottját.

Az ukrán külügyminiszter ezután egy külön posztban reagált és megköszönte Sikorskinak a gyors reakciót, és azt írta: „Nem tolerálhatjuk az állami terrorizmust. Arra sürgetem minden európai kollégámat, hogy reagáljanak határozottan a magyar kormány jogsértésére, és az emberek elrablására.”

Ukrajna külügyminisztériuma azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy„a magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt tartózkodjanak a Magyarországra utazástól”. Azt írják, hogy az ukránok ha tehetik, más tranzitútvonalakat használjanak, ne magyar területen keresztül menjenek, egyben felhívták „az ukrán és európai vállalkozások figyelmét a Magyarország területén történő önkényes vagyonelkobzás veszélyeire”.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban közölte, hogy Budapesten hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok. A NAV később reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre, közleményük szerint pénzmosás gyanújával indult nyomozás. Azt írták, „csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába”.