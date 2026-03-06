Március 11-én kezdi tesztelni a Mol az Adria-vezetéket

A Mol-csoport és a Janaf megállapodását követően március 11-én indul el az Adria-vezeték hosszú távú kapacitásteszt-sorozata – közölte a Mol. A tesztsorozat 10 hónapon keresztül tart majd, és három ütemben zajlik.

A teszt során „azt vizsgálják, hogy az infrastruktúra milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, különböző olajtípusokkal és időjárási viszonyok között.”

Az első fázisban még nem fog teljes kapacitással működni a vezeték, mert bár a Slovnaft pozsonyi finomítója 100 százalékig üzemképes, a Dunai Finomító jelenleg korlátozott termelési kapacitással működik – közölte a Mol (ez még a tavaly októberi eset utóhatása). A cég szerint a napi 40 000 tonnás csúcskapacitás tesztelésére „csak később, az AV3 üzem helyreállítását követően (várhatóan ősszel) lesz majd lehetőség.”

Nem csak a vezetéket tesztelik, azt is nézik, hogy a kapcsolódó logisztika – például a kikötői kapacitás - hogy bírja a terhelést. A teszthez egy nemzetközi és független megfigyelőcsapatot vonnak be. A Mol amerikai, a Janaf német szakértőket kért fel ehhez.

A Mol azt közölte, „a régiós ellátásbiztonság szempontjából előremutató lépés az alapos és szakszerű tesztelés elindítása: mindenkinek az az érdeke, hogy az ellentmondásos tesztek és a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek.”

Az Adria-kőolajvezeték, amin a MOL és a horvát JANAF az Adriáról érkező olajjal válthatná ki az orosz kőolajat Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Ugyan a Mol a közleményben a horvátokat vádolja a szerteágazó nyilatkozatokkal, azért ilyen bőven volt a magyar cég illetve kormányzati szereplők részéről is.

A teszt kiértékelése után, 2027 elején derül majd ki a Mol szerint, hogy mi kell ahhoz, hogy „az Adria-vezeték végre teljesértékű útvonal legyen.”

A Mol megjegyezte, még nincs érvényes szállítási szerződésük idénre, ami jogbizonytalanságot okoz, illetve még mindig nem foglalt állást a Janaf és több horvát hatóság arról, hogy átengedik-e a nem szankcionált orosz kőolajszállítmányt.

A teszt ellenére azért tart az olajháború a felek között: a Mol és a tulajdonában álló Slovnaft bepanaszolta a Janafot az Európai Bizottságnál monopolhelyzettel való visszaélés vádjával, de az árképzési gyakorlatot is kifogásolják. A horvátok mindeközben nyomásgyakorlásra panaszkodnak.