Sokkoló tempóban, csak péntek este 10 százalékkal drágult az olaj, a forint olyan tempóban gyengül, amire négy éve nem volt példa

Egyre szélesebb körű gazdasági krízis látszik kibontakozni az elhúzódó és mindinkább közel-keletivé eszkalálódó iráni háborúból. A katari energiaügyi miniszter már péntek napközben beszélt arról, hogy a háború romba döntheti a világgazdaságot, és miután Kuvait pénteken bejelentette, hogy megkezdi a termelés visszafogását, kilőttek az elmúlt egy hétben egyébként is dinamikusan emelkedő olajárak.

Fotó: KWstudio - stock.adobe.com

Magyar idő szerint péntek késő estig egyetlen nap alatt 10-12 százalékos áremelkedés volt a világ olajpiacain (a kőolajok típusától függően). A Brent típusú olaj hordónkénti ára 93-95 dollár között mozog, míg múlt pénteken még 72-73 dollár volt. Ez azt jelenti, hogy egy hét alatt 28-29 százalékot drágult ez az olajfajta dollárban. Ha a forint árfolyamváltozását is hozzávesszük – erre mindjárt visszatérek –, akkor a hordónkénti forintban számolt ár csaknem 40 százalékot nőtt egyetlen hónap alatt. Ezzel a Brent ára nagyjából két és féléves szintre nőtt.

A Portfólió arról ír, hogy egy másik, a nemzetközi piacokon jelentős olajtípus, a West Texas Intermediate (WTI) jegyzésárai már közel 15 százalékkal vannak magasabban, mint a pénteki kereskedés kezdetekor voltak. Ennek az ára dollárban számolva is 32 százalékot nőtt egyetlen hét alatt. Az olajpiaci sokkot az okozta, hogy az iráni háború miatt lényegében nem – vagy csak nagyon nagy kockázattal és így nagyon magas biztosítási díjtételekkel, tehát nagyon költségesen – hajózható a Hormuzi-szoros, miáltal napi 20 millió hordónyi olaj esik ki a világgazdasági körforgásból.

A kereslet ilyen brutális csökkenése, a már közel-keleti finomítókat ért támadások és a nagyfokú bizonytalanság a legjelentősebb árfelhajtó tényezők most az olajpiacon. Ez viszont kihat a világgazdaság egészére: a tőzsdék mindenhol mélyrepülésben vannak – a budapesti részvényindex pénteken 2,6 százalékot esett, az OTP csaknem 4 százalékos mínuszban zárt –, és számos úgynevezett feltörekvő piaci deviza gyengül.

A forintra különösen rájár a rúd: míg múlt pénteken még 319 forint alatt volt a dollár ára és 376 forinton az euró, péntekre már a 341 forintos szint fölött is járt a dollár árfolyama, míg az euró napközben megközelítette a 395 forintot, mindkettő nagyjából féléves mélypontot jelent. Az euró csaknem 5, a dollár közel 7 százalékkal drágult egyetlen hét alatt, ilyen intenzitású gyengülést egyetlen hét alatt utoljára 2022-ben produkált a forint. A térségi devizák kisebb ütemben gyengültek, így a forint a zlotyval szemben például három hónapos mélypontra került.

Hogy a magyar gazdaságot nagyon érzékenyen érinti az iráni háború, az látszik az állampapír-piacokon is. Minden állampapír hozamszintje 6 százalék fölé emelkedett, a legalább 10 éves lejáratúaké 7 százalék környékén van. Egyes állampapírok hozama egyetlen nap alatt 0,2-0,3 százalékponttal emelkedett, vagyis jelentősen drágulni kezdett az államadósság finanszírozása.