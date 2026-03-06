Trump Iránról: Az embereink remek munkát végeznek

Tovább terebélyesedik a háború, amit az Egyesült Államok és Izrael indított Irán ellen, amely válaszul amerikai bázisokat, izraeli területeket és más térségbeli országokat támad.

Donald Trump egy, a Fehér Házban tartott rendezvényen csütörtökön azt mondta, az amerikai hadsereg teljesen megsemmisíti Iránt, feltehetően a katonai célpontokra utalva. „Az embereink remek munkát végeznek” – mondta a BBC beszámolója szerint az amerikai elnök, aki gyorsan rátért arra is, hogy van terve az olajárak alacsonyan tartására is. Úgy fogalmazott, hogy bár korábban alacsonyabbak voltak az árak, de „kénytelen volt egy kis kitérőt” tenni.

Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Trump elmondása szerint Amerika „minden órában” támadja Iránt.

„Nincs légierejük, nincs légvédelmük. Minden repülőgépük megsemmisült, a kommunikációs rendszerük megsemmisült. Ezen kívül egész jól bírják” – mondta Trump, aki szerint ők jobban akarnak harcolni, mint az irániak. Az amerikai elnök a standupolást azzal folytatta, hogy azt állította, felhívták őt, hogy hogyan köthetnének megállapodást, amire azt válaszolta – mármint az irániaknak –, hogy „egy kicsit későn jöttek”.

Az amerikai hadsereg hivatalos közlése szerint az Egyesült Államok több mint 30 iráni hajót süllyesztett el, Brad Cooper admirális beszámolója szerint az elmúlt 72 órában amerikai bombázók közel 200 célpontot támadtak meg Iránban. Eltaláltak egy iráni drónhordozó hajót, ami méretében nagyjából megegyezik egy második világháborús repülőgép-hordozóval.

Füst Teherán felett március 5-én Fotó: ATTA KENARE/AFP

A Fehér Ház egyik tisztviselője megerősítette a BBC-nek, hogy a Trump-kormány tisztviselői pénteken találkoznak az amerikai védelmi ipar vezetőiével, hogy megvitassák a fegyvergyártás felgyorsítását. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nemrég azt mondta, hogy az Egyesült Államok elegendő lőszerrel rendelkezik, és addig folytathatja harcát Irán ellen, ameddig szükséges.

Az Egyesült Államok időközben elrendelte kuvaiti nagykövetségének evakuálását: a nagykövetség személyzetének péntek hajnalig minden információt meg kell semmisítenie és törölnie kell a titkosított szerverek tartalmát is. Az evakuálási parancs azután érkezett, hogy a kuvaiti hadsereg bejelentette, légvédelme visszavert egy rakétatámadást.

Éjszaka robbanásokat jelentette Bejrútból, az izraeli hadsereg közlése szerint csütörtökön késő este kezdték meg Bejrút déli külvárosainak bombázását. Katar Védelmi Minisztériuma közben közölte, hogy sikeresen kivédtek egy dróntámadást, ami az al-Udeid légibázist, a Közel-Kelet legnagyobb amerikai katonai bázisát célozta meg.

A Guardian azt írja, Teheránban is robbanásokat lehetett hallani, Izrael közölte is, hogy pénteken kora reggel támadássorozatot indítottak Teherán ellen, a célpont az iráni fővárosban található rezsim „infrastruktúrája” volt.