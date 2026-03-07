Janaf: Az Adria vezeték teszteléséről még nem született megállapodás

A Janaf üdvözli a MOL-csoport döntését, amely szerint elfogadta a JANAF javaslatát egy új csővezeték-kapacitási teszt elvégzésére az Európai Bizottság és független szakértők felügyelete mellett. Ugyanakkor a Janaf és a Mol közötti megállapodás a tesztelés operatív megvalósításáról még folyamatban van, a tesztelés feltételeit egyelőre nem határozták meg, és a független szakértők személyéről sem született még megállapodás, olvasható a horvát Janaf közleményében.

Hangsúlyozták, hogy a Janaf ragaszkodik ahhoz, hogy a tesztelés egy hónapon keresztül folyamatosan, a nap 24 órájában történjen, egymillió tonna olaj szállításával és a rendes szállítási rendszerhez hasonló műszaki paraméterek mellett. A tesztelést a Sisak–Virje–Csurgó–Százhalombatta szakaszon végeznék el.

Fotó: MOL

A Mol által javasolt tesztelés azonban nem felel meg a Janafnak.

A közlemény szerint a javasolt többfázisú tesztelés nem adhat valós képet a szállítási körülményekről, mivel ez a megközelítés nem tükrözi a rendszer működését valós üzemi körülmények között. „A csővezeték stabil, megszakítás nélküli üzemmódban működik, és csak a folyamatos működés teszi lehetővé a rendszer hosszú távú szállítási hatékonyságának és az ellátásbiztonságban betöltött szerepének hiteles értékelését” - írták.

„A Janaf csak olyan modellt tud elfogadni, amely biztosítja, hogy az eredmények valós üzemi körülmények között szülessenek, míg a Mol által javasolt tesztelési keret nem felel meg a rendszer követelményeinek – ahogyan azt az Európai Bizottságnál tartott egyeztetéseken is egyértelműen jelezték. Ezért a Janaf nem ért egyet a többfázisú modellel, hanem egy nagyobb volumenre épülő tesztelési modellt támogat, amely megbízható eredményeket biztosít, és amelynek megkezdésére azonnal készen áll” - áll a közleményben.