Tovább romlott Budapest hitelminősítése, Karácsony a kormány „esztelen és kisstílű sarcpolitikáját” hibáztatja

„Ahogy az várható volt, a Moody’s Ratings nemzetközi hitelminősítő ismét leminősítette Budapestet. Az ok ugyanaz, mint decemberben: a kormány esztelen és kisstílű sarcpolitikája” – írja posztjában Karácsony Gergely főpolgármester.

A hitelminősítő már december végén – „Baa3”-ból „Ba1”-be – a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta a magyar fővárost, szombaton azonban még egy szinttel lejjebb – „Ba1”-ből „Ba2”-be – került Budapest. Emellett a Moody's azt is jelezte, hogy a további leminősítés esélyére is lehetőséget lát.

Karácsony Gergely a közgyűlésben. Fotó: Németh Dániel/444

A hitelminősítő szerint a 2019-es bevezetése óta folyamatosan emelkedő szolidaritási hozzájárulás helyezi a legfőbb strukturális nyomást a főváros pénzügyeire.

A főváros és a kormány konfliktusa évek óta húzódik: Budapest nem fizet, mert szerinte jogtalan, hogy a kormány összességében több pénzt von el, mint amennyit ad a városnak. A Magyar Államkincstár január végén újabb milliárdokat emelt le Budapest számlájáról, a kormány pedig februárban rendeletben mondta ki, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet pert indítani, azonnali jogvédelmet kérni, valamint a folyamatban lévő pereket is le kell zárni. Az ügyben több per és eljárás is folyamatban van, ezekről itt írtunk korábban.

A Moody's szerint ha az Alkotmánybíróság a kormány álláspontját támogatja Budapesttel szemben, és a fővárostól elkezdik beszedni a korábban ki nem fizetett részleteket, a nyomás tovább nőne a főváros likviditásán.

„Elmondtuk kismilliószor, ez így nem mehet tovább. Tárgyalni akartunk, a kormány nem volt rá hajlandó. Megnyertünk minden pert, rá sem hederítettek. Kiálltak a városukért a budapestiek, a szemükbe hazudtak” – írja Karácsony, aki szerint a főváros leminősítése az állam finanszírozására is hatással lesz amit minden polgár érezni fog.

A főpolgármester szerint az új kormány egyik első dolga kell, hogy legyen az önkormányzati szféra átalakítása, „Budapest jogainak és lehetőségeinek helyreállítása”. Karácsony szerint „magyar települések nem mennek üres kézzel az új kormányhoz, programot készítünk, amit a polgárok véleményére építünk”.

A negatív fejlemények mellett a Moody's azt is közölte, hogy a főváros adósságterhe folyamatos ütemben csökken, és a működési szintű bevételekhez mérve 2024-ben már csak 35 százalék volt a 2021-ben mért 71 százalék helyett. A hitelminősítő közölte, hogy várakozása a fővárosi adósságráta 2027-ig 30 százalékra csökken tovább.

„Vagyis miközben a kormány éppen eladósítja az országot és kizsebeli a magyar városokat és falvakat, Budapest felelősen gazdálkodik” – írja erről Karácsony.

A hitelminősítő azt is közölte, hogy a likviditási nyomást fokozza, hogy szigorodott a főváros folyószámlahitel-keretének feltételrendszere, és ez növelte a refinanszírozási kockázatokat, jóllehet a város kérte és meg is kapta a folyószámlahitel-keret 10 milliárd forintos növelését a márciusi iparűzésiadó-bevételek megérkezéséig kialakult rövidtávú finanszírozási rés áthidalására.