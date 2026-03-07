Trump szerint Kuba meg akar egyezni velük

„Tárgyalni akarnak, és tárgyalnak is Marco Rubioval, velem és még néhányunkkal. Szerintem nagyon könnyen meg lehetne állapodni Kubával” – mondta Donald Trump amerikai elnök a latin-amerikai vezetők találkozóján Miamiban szombaton. Az elnök már február végén arról beszélt, hogy nagy bajban vannak a kubaiak, és még az ország „baráti átvételének” lehetőségét is felvetette.

Donald Trump Miamiban. Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Kuba január elején került nagy bajba, amikor amerikai kommandósok elrabolták Caracasból Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és teljesen leállították az ország olajexportját. Márpedig a kommunista rendszer alatt alapból megroppant kubai diktatúra 2023-ba olajimportjának 60 százaléka származott Venezuelából.

Maduro elrablása után a kubai származású amerikai külügyminiszter, Marco Rubio azt nyilatkozta, hogy a kubai vezetők helyében kezdene aggódni. Ahogy azt a kubai fejleményekről szóló cikkünkben korábban írtuk, a kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt. (Reuters)