76 magyart hoztak haza a Közel-Keletről egy mentesítő járattal

76 utassal a fedélzetén landolt a mai mentesítő járatunk Budapesten – írta Szijjártó Péter külügyminiszter vasárnap egy Facebook-bejegyzésben.

Közlése szerint a Rijádból indult repülőgéppel a Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedt magyarokat hozták haza. Hétfőn további két mentesítő járatot indítanak az ománi főváros és Budapest között. A két járattal Szijjártó szerint 180-an térnek haza: 23-an, akik Ománban rekedtek, 157-en pedig, akiket Dubaiból visznek át Maszkatba.

Szijjártó hétfő reggel egy videós posztban közölte, hogy „sajnos a közel-keleti válság továbbra sem a megoldás irányába halad, az iráni támadások továbbra is rendkívül aktívak és intenzívek az arab országokkal szemben, ezért folytatjuk a mentesítő járatok üzemeltetését, és igyekszünk minden olyan magyart hazahozni, aki ott rekedt a Közel-Keleten és szeretne hazajönni”.

Elmondta, hogy vasárnap volt még egy mentesítő járat Rijádból, ahonnan részben a Szaúd-Arábiában, részben a Bahreinben, illetve a Kuvaitban rekedt magyarokat hozták haza.