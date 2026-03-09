A parlamenti karzaton lévő fiatalokat próbálta megszólítani a rezsicsökkentésről szónokoló államtitkár, de a fiatalok távoztak a beszéde közben

Méla unalomban csordogált a parlamenti munka hétfő délután, amikor Aradszky András (a parlament egyik biztosan távozó fideszes képviselője) az interpellációját papírból felolvasva is sűrűn akadozva dicsérte a kormány rezsicsökkentését, amit állítása szerint a Tisza el akar törölni. Még a mellette ülő frakciótársai figyelmét sem tudta felkelteni, pedig véletlenül még az is kiszaladt a száján, hogy „az orosz olajról és földgázról való leválás óriási rezsicsökkentést" jelentene, de gyorsan korrigált rezsinövekedésre.

Aradszky András Fotó: Németh Dániel/444

A végén még a kérdésig is eljutott: a kormány milyen eszközökkel tudja biztosítani, hogy „a magyar családokat megvédjük a rezsi ööö árának a növekedésétől, és milyen további intézkedéseket várhatunk ebben a kérdésben?”

Az álérdeklődésre Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes válaszolt, és azzal a lendülettel megpróbálta felélénkíteni a társalgást, így kezdve az Aradszkynak adott válaszát:

„Engedje meg, hogy eltérő nézőpont és beszédmódot válasszak, ugyanis sok fiatal ül itt a karzaton, bizonyosan vannak közöttük ellenzéki szavazók is.” Amire a karzatról jött egy „csak” válasz, ami még a parlamenti közvetítésbe is behallatszott.

Az államtitkár ennek ellenére folytatta a fiatalok megszólítását:

„És fontos lenne tudniuk azt, hogy mit jelent számunkra a rezsicsökkentés és a rezsivédelem, és miért tartjuk ezt különösen fontosnak a kormány politikája szempontjából”. Aztán beszélt arról, hogy mi volt 20 éve („2006-ban a harmadával emelték a rezsiárakat"), meg arról is, hogy „ha fennmarad az ellenzék akarata, és ezt a politikát valósítja meg egy következő kormány”, akkor kiiktatják az orosz gázt és kőolajat Magyarországról, és ez a rezsicsökkentés megszűnéséhez vezet.

Majd így zárt: „amennyiben ez a kormány fennmarad, akkor nem tudják kikerülni az Európai Unióban a magyar álláspontot, és megmaradnak az olcsó beszerzési források, ez oda fog vezetni, hogy fennmarad a rezsivédelem Magyarországon, amely, még ha nem is úgy látják, a fiataloknak is ugyanakkora érték, mint az idősebb generációnak”.

Csakhogy ezt már nem hallgatták a karzaton ülő fiatalok, mert távoztak. A dolog annyira feltűnő volt, hogy az ülésen elnöklő Jakab István úgy érezte, hogy magyarázatra szorul, és a pulpitusról azt mondta: Rétvári miniszterhelyettes úr vendégei voltak itt, és az időkeretük lejárt, ezért távoztak a karzatról".

Kollégánk szerint egy középiskolásnak látszó csoport volt, egyikük bekiabált az őket megszólító államtitkárnak a megjegyzésére, miszerint bizonyosan vannak közöttük ellenzéki szavazók, majd szedelőzködni kezdett, és távozott, és a többiek is követték.