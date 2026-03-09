Akármilyen hihetetlen, a Z generáció tényleg átveszi a hatalmat Nepálban

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A nepáli fiatalok lázadását és a közéjük lövető korrupt hatalom drámai bukását lelkesen követte a világ tavaly szeptemberben, de erős kétségek, félelmek lehettek sokakban, hogy az elemi felháborodás elvezet-e végül egy valóban újfajta politikai rendszerhez. A választások ma kihirdetett eredménye alapján azonban erre minden esély megvan:

évtizedek óta nem látott mértékű, alighanem kétharmados győzelmet aratott a Z generációs tüntetők pártja, az új miniszterelnök pedig a Balen néven ismert rapper lesz.

Mármint ő:

A szegény dél-ázsiai országban 2008-ban ért véget a királyság, szintén tüntetések hatására. Az India és Kína között fekvő országnak azóta 13 kormánya volt, és csak a politikai instabilitás és a gazdasági kilátástalanság tűnt állandónak. Ennek ellenére elképzelhetetlennek tűnt, hogy a három nagy párt – két kommunista és egy szociáldemokrata – hatalomba betonozott vezetői, vagyis maga a rendszer leváltható lenne. A szeptemberi tüntetések szédítően gyorsan elérték a kormány bukását, ideiglenes miniszterelnököt neveztek ki, de az országból elmenekülő kormányfő hamarosan visszatért, és magabiztosan készült a márciusi választásokra.

A világ pedig figyelt, mert az elmúlt években Ázsiában és Afrikában kirobbanó Z generációs forradalmak közül a nepálinak nyílt először lehetősége arra, hogy ne csak megdöntse, hanem meg is ragadja a hatalmat.

A harag napja