Iráni háború: mindkét fél folytatta a légicsapásokat, tovább nőnek az olajárak

Hétfőn is tovább folytatódnak a rakéta- és dróntámadások: robbanásokról számoltak be Teheránból és Bejrútból, miközben Tel-Avivból egy halálos áldozatot és több sebesültet is jelentettek az ország középső részét ért légicsapást követően, míg Irán az éjszaka folyamán újabb támadásokat intézett az Öböl-menti országokban lévő célpontok ellen.

Nem sokkal az országot ért légicsapást követően az izraeli hadsereg bejelentette, hogy „széles körű támadássorozatot indított az iráni terrorrezsim infrastruktúrája ellen” Teheránban, Iszfahánban és Irán déli részén. Korábban azt is bejelentették, hogy támadást indítottak az Al-Qard Al-Hassan, egy az Egyesült Államok által szankcionált pénzügyi szervezet ellen, amelyről Izrael azt állítja, hogy az Irán által támogatott Hezbollah finanszírozásában vesz részt.

Az iráni rezsim hívei ünnelik az új legfőbb vezetőt Teheránban Fotó: STR/AFP

Teherán lakói még mindig a hétvégén történt légitámadások után a városban kialakult „apokaliptikus” jelenetek hatása alatt állnak, amelyek során az olajraktárakra mért csapások fekete füsttel töltötték meg az eget – erről bővebben itt olvashatnak. Ez sem akadályozta meg a rezsim híveit, hogy hétfőn az utcán ünnepeljék az ország új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei megválasztását.

Hétfőre virradóra több, Öböl menti ország is újabb iráni támadásokról számolt be, közülük Bahrein jelentette a legtöbb sérültet: 32 embert, köztük gyerekeket kellett ellátni egy dróncsapást követően, míg az Egyesült Arab Emirátusok közleménye szerint a légvédelem több tucat rakétát és drónt ártalmatlanított, de Abu-Dzabiban a lehulló törmelék két embert is megsebesített.

Újabb ballisztikus rakéta lépett be hétfőn a török légtérbe: a védelmi minisztérium szerint egy Iránból kilőtt rakétát a NATO légi és rakétavédelmi eszközei semmisítettek meg. A múlt héten egyszer már előfordult ilyen.

Mindeközben az olajárak tovább emelkednek, egy hordó ára 2022 óta először haladta meg a 100 dollárt. Válaszul több ország is – köztük Horvátország – árstopot vezetnek be. Donald Trump azonban mindenkit igyekszik megnyugtatni, hogy a világbékéért nem is olyan nagy ár ez. (via BBC, Guardian)