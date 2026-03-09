„Teljes sötétség, pont olyan, mint a jövőnk” – helyiek beszámolói a teheráni olajtárolók elleni támadások után

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az iráni főváros, Teherán vasárnap reggelre sűrű fekete füstbe borult, miután az izraeli hadsereg több olajraktárat is eltalált a város közelében.

A helyiek fullasztó levegőről, égő szemről és olajjal szennyezett esőről számolnak be, sokan pedig menekülni próbálnak a fővárosból.

Beszámolók szerint a városban apokaliptikus állapotok uralkodnak, miközben az amerikaiak sincsenek oda az izraeli támadásért.

„Annyira félelmetes, hogy szinte lehetetlen leírni. A füst az egész várost beborította. Alig kapok levegőt, ég a szemem és a torkom, és sokan mások is így érzik magukat. Az embereknek mégis ki kell menniük az utcára, mert nincs más választásuk. Sok hely kinyitott, de hamar be is zárt, mert lehetetlen a szabadban maradni”

– így jellemezte a teheráni állapotokat a Guardiannek egy álnéven nyilatkozó aktivista és egykori politikai fogoly. A hangüzenetében Negin azt mondta, a helyzet „apokaliptikussá” vált, miután az izraeli hadsereg szombatról vasárnapra virradóra eltalált négy olajraktárat és egy kőolaj-logisztikai létesítményt a fővárosban és a közelében. A hatóságok szerint az egyik telephelyen hat ember meghalt, húszan pedig megsebesültek.

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Az iráni állami média szerint a támadások célpontjai között volt az északkelet-teheráni Aghdaszíje olajraktár, a várostól északra fekvő Sahrán olajdepó, egy déli olajfinomító, valamint a Teherántól nyugatra fekvő Karadzs egyik üzemanyagraktára. Az izraeli hadsereg vállalta a felelősséget a csapásokért. Az X-en azt írták, hogy „az Iszlám Forradalmi Gárdához (IRGC) tartozó több teheráni üzemanyag-tároló komplexumot” támadtak, amik állításuk szerint „különböző iráni katonai egységek üzemanyag-ellátását biztosították”.

A támadás után a Teheránról készült felvételeken sűrű, fekete füst gomolyog a város felett. A lakosok légzési nehézségekről számoltak be, és arról, hogy az olajjal szennyezett eső mindent befeketített, még több tíz kilométerrel odébb is.

„Mintha egy fekete szörny nyelte volna el az eget Teherán fölött” – mondta a TIME-nak Leila, egy 27 éves teheráni tanárnő. „Olyan, mintha minden autót és az egész aszfaltot fekete festékkel vonták volna be. Ma mindössze tizenöt percet voltam autóban ebben a levegőben. Azt sem tudom, pontosan mi van benne, de máris fáj a fejem. Az arcbőröm, főleg az ajkam ég, mintha híg könnygáz lenne a levegőben. Csípi a szemem, és állandóan köszörülnöm kell a torkomat” – tette hozzá.

Irán környezetvédelmi hatósága arra kérte a teherániakat, hogy maradjanak otthon. Az iráni Vörös Félhold szerint a mérgező vegyi anyagok savas esőt okozhatnak, ami károsíthatja a bőrt és a tüdőt is. A szervezet azt tanácsolta, hogy az emberek ne kapcsolják be a légkondicionálókat, és közvetlenül eső után ne menjenek ki az utcára. Arra is figyelmeztettek, hogy a szabadon hagyott élelmiszereket védeni kell. Teherán kormányzója azt javasolta, hogy aki kimegy, viseljen maszkot.

Egy másik szemtanú szerint a támadás

„olyan volt, mintha az éjszaka hirtelen nappallá változott volna.”

A szintén álnéven nyilatkozó étteremtulajdonos, a 42 éves Mehdit a mérgező gáz belélegzésétől és a szennyezett felületektől való félelem a Covid-járvány időszakára emlékezteti. „Már az ablakokat és az erkélyeket is félünk letakarítani. Mindenhol korom van, és még kesztyűben sem szívesen nyúlunk hozzá. Ég a szemem, és kinézek az utcára: az emberek maszk nélkül járnak-kelnek, mintha minden rendben lenne. Én nem vagyok ennyire bátor. Van egy szag a levegőben, amit nem tudok leírni.” Mehdi szintén el akarja hagyni a várost, és addig nem nyitja ki újra az éttermét, amíg nem biztos abban, hogy a víz biztonságos.

Szombat este, amikor Izrael az olajtárolókat támadta, a 39 éves Mehnaz – szintén álnév – megpróbált elmenekülni a főváros déli részéből. Attól tartott, hogy hajnalban még súlyosabb támadások jönnek, ezért férjével összepakolták a legszükségesebb dolgokat és autóba ültek. Néhány perc múlva azonban hatalmas lángokat láttak az égen a Shahr-e Rey olajraktár irányából. Először azt hitte, csak egy újabb robbanás történt, ezért továbbhajtott, nem tudva, hogy az olajdepót találat érte. Az internetleállás miatt nem jutott semmilyen információhoz.

Szombat éjfél körül ezt írta a Guardian újságírójának: „Teherán ég. A füst ellepte az utcákat. Most lehetetlen elhagyni a várost, és még csukott ablaknál is beszivárog a sűrű füst… Fogalmam sincs, bent maradjak-e, vagy próbáljak meg most elmenekülni a lángok között. Még maszk sincs nálam.”

Vasárnap végül mégis elhagyta a város. „Hosszú sorok álltak a benzinkutaknál, és korlátozták, mennyit lehet tankolni” – mondta.

„A rey-i depó még mindig égett. Éjjel nappali világosság volt a lángoktól, nappal viszont olyan sötét lett, min újholdkor. Teljes sötétség, pont olyan, mint a jövőnk.”

Az égen pedig egyetlen madarat sem látott. „Tudja, mit mondanak: amikor a madarak is elhagyják a helyet, akkor valóban egyedül maradsz. Rengeteg macska él ebben a városban. Ha ezek a támadások folytatódnak, bárki is uralkodik majd itt, egy macskákból álló demokrácia fölött fog uralkodni. Bár még a macskáknak is csak kilenc életük van” – írta a lapnak.

