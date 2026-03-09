Trump: Nincs döntés arról, hogy amerikai csapatokat küldenének Iránba

Donald Trump amerikai elnök a New York Postnak azt mondta, hogy egyelőre „messze nincs” döntés arról, küldenének-e amerikai csapatokat Iránba a magasan dúsított uránkészletek biztosítására.

„Nem hoztunk ilyen döntést. Messze vagyunk ettől” – fogalmazott Trump arra a kérdésre reagálva, hogy folynak-e tárgyalások az Egyesült Államok és Izrael között különleges egységek esetleges iráni bevetéséről, amelyek feladata lenne a nukleáris anyag lefoglalása és védelme.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Tíz nappal ezelőtt az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, amire Teherán válaszként a Közel-Kelet több pontján indított támadásokat. Összefoglalónkat a mai eseményekről itt lehet elolvasni.

Trump korábban, bizonyítékok bemutatása nélkül, azt állította, hogy Irán újraindította azt a nukleáris programját, amelyet szerinte az amerikai támadások tavaly júniusban „megsemmisítettek”.

Irán viszont határozottan tagadja, hogy atomfegyver kifejlesztésére törekedne. A teheráni kormány szerint az urándúsítás kizárólag polgári célokat – például atomenergia-termelést – szolgál, és nem katonai felhasználást. (Reuters)