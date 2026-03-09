Tuzson Bence az olimpiai bajnok árnyékában rejtőzködik a Samsung városában

Épp a jobbikos aláírásgyűjtő pultnál beszélgettünk az egyik aktivistájukkal Gödön csütörtök reggel, amikor megszólalt a telefonja. „Jaj, ez a Tuzson Bence” – mondta, majd egyből ki is nyomta.
Pár perc múlva a jelölt telefonja is megszólalt, aki a kedvünkért végighallgatta, hogy a térség újrainduló fideszes képviselője felvételről, automata hívással a szombati fóti rendezvényére invitálta őt. Erről egyébként sms-t is kaptak: 7-től „ingyenes két felvonásos koncertshow” lesz „Magyarország ikonikus dalaival a Phoenix Sportcsarnokban.” A sportcsarnok honlapján az eseményt nem hirdetik, de attól még megtartották, ahogy azt Tuzson posztja is mutatja.
Nőnapra Gödre is bulit szerveztek, pontosabban „Nőnapi Ünnepi koncertet” a Balázsovits János Sportcsarnokba. Kammerer Zoltán polgármester is hirdette, hogy a városi rendezvényen a TNT együttes lép fel, a „meglepetéskoncerten való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.” A neten nem írták, de egy gödi olvasónk pár napja jelezte, hogy a helyieknek kipostázott meghívón rajta van, hogy Kammerer mellett Tuzson Bence is szeretné személyesen átadni az üdvözletét „a gödi hölgyeknek”. Ez is megtörtént.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A kicsit átverős Ma is tanultál valamit és a TZSN kötődik hozzá.
A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.
A robbanásban, ami egy forrásunk szerint a Magyar Péter által közzétett videón is szerepel, a csodával határos módon nem sérült meg senki. A középvezető leírta, mi vezetett odáig, és milyen rugalmasan kezelték a problémákat a gyárban. Az írás szerint komoly trükközések is zajlottak a gyárban, hogy jók legyenek a szennyezettségi és egyéb mérések.
A férfi Magyar Péternek számolt be a szabálytalanságokról.
A szabálytalan tárolás miatt soron kívül intézkedtek és szankciókat is alkalmaztak - írták a 444-nek. Azután kerestük meg a Katasztrófavédelmet, hogy Magyar Péternek egy sofőr arról beszélt, az ellenőrzések előtt 20-50 teherautónyi veszélyes anyagot kellett kivinni a gyárból, hogy ne büntessék meg a céget.
Pechesen indult a testületi ülés.