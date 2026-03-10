Az iráni női futballválogatott öt játékosa menedékjogot kért Ausztráliában, és meg is kapták a humanitárius vízumot

Ausztrália megadta a humanitárius vízumot az iráni női futballválogatott öt tagjának, akik menedékjogot kértek arra hivatkozva, hogy hazájukban üldöztetésnek lennének kitéve. A bejelentés azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte, beszélt Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel az ügyről.

A csapat többi tagja kedd reggel a sydneyi szállodájukban várakozott. Albanese azt mondta, ők is kaphatnak segítséget az ausztrál hatóságoktól, és csak rajtuk múlik, hogy elfogadják-e. Az iráni Farsz hírügynökség állítása szerint az öt érintett előzőleg titokban, az ausztrál rendőrök segítségével hagyták el a szállásukat.

Az öt futballista Tony Burke ausztrál belügyminiszter társaságában Fotó: HANDOUT/AFP

Az iráni futballválogatott az Ázsia Kupán vett részt Ausztráliában. A torna akkor kezdődött, amikor az Egyesült Államok és Izrael elindította a háborúját Irán ellen. A csapat vasárnap kiesett, miután 2-0-ra kikapott a Fülöp-szigetekről.

A válogatott játékosai visszatérésük esetén retorziókra számíthatnak, hiszen miután első, Dél-Korea elleni meccsük előtt nem énekelték el hazájuk himnuszát, Iránban keményen bírálták őket a nyilvánosság előtt, becstelen háborús árulóknak nevezték őket. (Reuters)