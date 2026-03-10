Az orosz–ukrán háború tovább pusztít, teheti, az amerikaiak kérésére ezen a héten sem lesznek béketárgyalások

Az ukrán–orosz–amerikai béketárgyalásokat, amelyeket legutóbb erre a hétre terveztek, az Egyesült Államok kezdeményezésére elhalasztották. Ezt Volodimir Zelenszij jelentette be a Telegram-csatornáján. „Partnereink számára most Irán a prioritás, a teljes figyelmük erre irányul” – írta az ukrán elnök.

Zelenszkij aláhúzta, Ukrajna bármelyik pillanatban készen áll a tárgyalásokra, olyan formátumban, ami reálisan a háború befejezését szolgálhatja.

Az ukrán elnök arról is írt, hogy szerinte az oroszok a közel-keleti helyzettel manipulálnak, azt akarják, hogy a szomszédos országokban lévő amerikai bázisokra mért iráni csapások gyakorlatilag az orosz–ukrán és az Oroszország–Nyugat háború második frontjává váljanak. „Ezt biztosan nem szabad megengedni” – utalt Zelenszkij az információkra, amelyek szerint Moszkva amerikai célpontok koordinátáinak átadásával segíti Iránt az ellencsapásokban.

Ukránok, oroszok, amerikaiak, arabok Abu-Dzabiban, 2026. január 23-án Fotó: -/AFP

Később az orosz fél is megerősítette, hogy ezen a héten nem lesznek háromoldalú tárgyalások.

Zelenszkij már múlt szerdán is beszélt arról, hogy az iráni háború miatt nincsenek egyelőre napirenden az újabb ukrán–orosz–amerikai egyeztetések.

Az ukránok, az oroszok és az amerikaiak 2026 januárja óta több egyeztetési fordulót lebonyolítottak. Januárban és február elején Abu-Dzabiban találkoztak a delegációik, majd február közepén Genfben gyűltek össze.

Előzetesen olyan információk láttak napvilágot, hogy az újabb körre március elején kerülhet sor, ismét Abu-Dzabiban. Maga Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy az egyesült arab emírségekbeli városban március 5–8. között rendezték volna a negyedik fordulót. Ez a döntés még azelőtt született, hogy Izrael és az Egyesült Államok február 28-án csapásokat mért volna Iránra, melyekre válaszul a perzsa állam hadserege a környező országok egy részét, így az Emírségeket is lőtte. (via Meduza)