Donald Trump megmondta a tutit Kuba-ügyben: Lehet, hogy lesz baráti hatalomátvétel, de lehet, hogy nem lesz

Kuba nagyon mély humanitárius válságban van – állapította meg Donald Trump Floridában. Az amerikai elnök elmondta, továbbra is Marco Rubio külügyminiszter kompetenciájába tartozik az ügy, és lehet, hogy baráti hatalomátvétel lesz a szigetországban, de az is lehet, hogy nem. Mindegy is, mert nagyon mélyen vannak, nincs se energiájuk, se pénzük.

A kubai kormány ugyanakkor közölte, nem folytatnak magas szintű tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, viszont azokat a sajtóértesüléseket sem cáfolták, miszerint amerikai tisztségviselők informális konzultációkat kezdeményeztek Raúl Guillermo Rodriguez Castróval, Raúl Castro volt kubai elnök unokájával.

„Tárgyalni akarnak és tárgyalnak is Marco Rubióval, velem és még néhányunkkal. Szerintem nagyon könnyen meg lehetne állapodni Kubával” – ezt még szombaton mondta Trump a latin-amerikai vezetők miami találkozóján.

Fotó: Ürmössy Anna

Kuba problémái január elején váltak a korábbinál is súlyosabbakká, amikor az amerikaiak elrabolták Caracasból Nicolás Maduro venezuelai elnököt, teljesen leállítva az ország olajexportját. A kommunista rendszer alatt eleve megroppant kubai diktatúra olajimportjának több mint fele Venezuelából származott.

Ahogy azt a kubai fejleményekről szóló cikkünkben korábban írtuk, a rezsim ugyan a Szovjetunió összeomlását is túlélte, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt mint most. (via Reuters)