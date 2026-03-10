Egy gyilkos férfirezsim és a nagy nemzetközi jobbos-balos kultúrharc kereszttüzébe kerültek az iráni női fociválogatott játékosai

Halál vagy súlyos büntetés várhat otthon az iráni női futballválogatott játékosaira, miután az Ausztráliában rendezett Ázsia-bajnokság első meccse előtt nem énekelték el a himnuszt.

Öt, az életét féltő játékost nagy nehezen befogadott Ausztrália, miután egy nagyhatalmú politikus kiállt mellettük.

A meglepő ebben a lobbista személye: a jobboldali bevándorlásellenes nacionalista Donald Trump játszotta azt a szerepet, amit eddig hagyományosan a balos és liberális jogvédők vittek.

De kedden már úgy tűnik, hogy amelyik játékos nem akar, annak nem kell visszatérnie Iránba.

Öt, az életéért rettegő játékos már biztosan Ausztráliában maradhat az Ázsia Kupa döntője miatt az országban tartózkodó iráni női futballválogatott keretéből. De lehet, hogy a végén többen is az emigráció mellett döntenek, mivel hazájukban a szabadságuk, sőt az életük is veszélybe kerülhet azután, hogy a torna nyitómeccsén nem voltak hajlandók elénekelni az iráni himnuszt. Mivel az iráni köztévé focikommentátora élő adásban követelte a megbüntetésüket, sok illúziójuk nem lehet. 2026 eddig legdrámaibb sportsztorija azonban más szempontokból is igen tanulságos.

Mit kerestek ott?

Az iráni női válogatott a 2026-os Ázsai Kupára érkezett Ausztráliába. Tőlük már a kijutás szép eredménynek számított, hisz a nőket radikálisan elnyomó vallási államban sokáig a focizás lehetősége sem volt adott nőknek. Történetükben először az előző, 2022-es Ázsia Kupára jutottak ki. Itt nulla lőtt góllal, két vereséggel lettek csoportharmadikuk, bár óriási pechjük volt: az első meccsen egyből történelmi jelentőségű pontot szereztek volna az India elleni 0-0-nak köszönhetően, ám India öltözőjén utána Covid-fertőzés söpört végig, így a csapat visszalépett és az eredményeit törölték.

Irán második ÁK-döntős szereplése is hasonlóan alakult: negyedik kalapos, vagyis a leggyengébb kategóriába sorolt csapatként erős csoportba kerültek, ahol mindenkitől nullára kaptak ki- Sorban 0–3 Dél-Korea, 0–4 Ausztrália és 0–2 a Fülöp-szigetek ellen. De ebben a sztoriban a sporteredményeknek van a legkisebb jelentőségük.

Miért kell az életüket félteniük?

Az iráni küldöttség február 24-én indult el az Ausztráliában rendezett kontinenstornára. Ekkor már majdnem két hónapja tartottak az elnyomó rezsim elleni tünzetések az országban. Már odakint edzettek, amikor február 28-án az Egyesült Államok és Izrael csapást mért az országra, likvidálva a teokratikus terrorrezsim vezetésének egy részét, köztük Ali Hámeneit, az öreg, véreskezű diktátort. Hámenei halálát másnap, március elsején jelentették be hivatalosan, Irán pedig a rákövetkező napon, hétfőn játszotta a nyitómeccsét. Az iráni játékosok nem énekelték a himnuszt, csak álltak csendben. Ezt mindenki tiltakozásként értelmezte, de sem a játékosok sem a szövetségi kapitány nem kommetálták a történteket.

Nem daloltak, nem mutogattak, csendben álltak.

Az iráni köztévé kommentátora annál inkább. Mohammad Reza Shahbazi kapásból szégyennek és árulásnak minősítette a történteket, majd hosszabb monológban elemezte, hogy a válogatott tagjait ezek után miért kell háborús árulóknak tekinteni és annak megfelelően megbüntetni őket. Háborús helyzetben ez halálbüntetést jelent. Shabbazi külön leszögezte, hogy minden érintett homlokán ott a jel, ezért egyenként kell levadászni és felelősségre vonni őket.

🟥جان تیم ملی فوتبال زنان ایران در خطر است.



محمدرضا شهبازی مجری امنیتی تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی به طور رسمی تیم ملی فوتبال زنان ایران را به خاطر نخواندن سرود ملی به خیانت متهم کرد و خواستار مجازات آنها به عنوان خائن در دوران جنگ شد.

مجازات اتهام خیانت در دوران جنگ در ایران… pic.twitter.com/L4GxaOHTBZ — Ali Bornaei (@abornaei) March 5, 2026

A meccs után sem Marziyeh Jafari szövetségi kapitány, sem a játékosok nem kommentálták a tiltakozásukat. Jafari arról beszélt, hogy a stáb és a játékosok mennyire aggódnak a családtagjaikért és mennyire örülnek az ausztráliai iráni közösség támogatásának.

Balra a szöveségi kapitány.

Nem csoda, hogy ennyire visszafogott volt, hiszen a küldöttséggel tartott a rezsim több biztonsági embere is. Ők a jelek szerint nem tölthették tétlenül a következő napokat, hiszen amikor csütörtökön eljött az irániak következő meccse a házigazda ausztrálok ellen, a válogatott nemhogy hangosan énekelte a himnuszt, de még tisztelegtek is hozzá. Ugyanez történt a vasárnapi, Fülöp-szigetek elleni meccs előtt is.

Ausztrál sajtóhírek szerint a küldöttség rezsimhű tagjai köztes időben lehallgatták és megfigyelték a játékosokat, akiket a szabad mozgásukban is akadályoztak és minden eszközzel próbáltak megfélemlíteni. A játékosok közben szinte megoldhatatlan dilemmával szembesültek: ha hazatérnek, az életük konkrét veszélyben van, de ha nem, a rezsim szokása szerint a családjukon állhat bosszút.

Az Ausztráliában élő iráni közösséget érthető módon felzaklatta a sztori, így aktivizálták magukat: a csapat bárhol tűnt fel, megjelentek az értük tüntetők. Így akkor is, amikor a csapatbusz elhagyta a stadiont a válogatott utolsó. Fülöp-szigetek elleni meccse után. Ekkor történt, hogy sokan úgy látták, az egyik játékos a bántalmazásra utaló nemzetközi segélykérő kézjelet mutatja a busz ablakában. (A segélykérő nyitott tenyérrel felemeli a kezét, majd behajtja a hüvelykujját és a többi ujjával megszorítja azt.)

Az eleve vad sztori attól lett igazán 2026-os, hogy az idegen földön lényegében rabként kísérgetett iráni nőknek egyetlen igazán hangos támogatója akadt: Donald Trump amerikai elnök. Trump több bejegyzésben is azt követelte a látványosan tökölődő ausztrál kormánytól, hogy adjanak menedékjogot a csapatnak. Mert ha ők nem teszik meg, akkor Amerika fogja befogadni a sportolókat, akikre hazájukban jó eséllyel halál vár.

Trump személyesen lobbizott Anthony Albanese miniszterelnöknél és hétfőn végül célt is ért. Ehhez az is kellett, hogy hétfőről keddre virradóra öt bátor fiatal focistanő megszökjön az őrzött szállásról és menedékjogot kérjen. Trump helyi idő szerint hajnali háromkor felhívta telefonon Albanese miniszterelnököt, aki megadta a speciális vízumot, ami a letelepedés előszobája lehet. Az ausztrál hatóságok azóta jelezték, hogy a csapat és az utazó stáb többi tagja előtt is nyitva áll a lehetőség.

Miközben a játék a focisták bőrére megy, Trump lelkes akciózása és annak fogadtatása elvontabb síkon illusztrálja, hogy a szavak szintjén mennyire felbolydult a világ az elmúlt két évben. Az iráni női válogatott sztorija elvileg maga a tökéletes Szimbolikus Történet bárki progresszívnek: egy busznyi lelkes, szabadon sportolni vágyó fiatal nő lázadna az idős, vallási fanatikus, szakállas férfiak elnyomó, gyilkos, nőgyűlölő rezsimje ellen. Ám a mindent leuraló kultúrharc ezúttal kissé átértelmezte a klasszikus szerepeket: mivel az iráni rezsimet a balos világközvélemény által immár utált Izrael és Egyesült Államok támadta meg, az ajatollahok áldozatainak nem jár ki a korábban megszokott hangos online szolidaritás.

Jellemző példa, hogy a New York Times kedden arról írt élesen kritikus cikket, hogy Trump annak ellenére ajánlotta fel az iráni focicsapat tagjainak menekültként való befogadását, hogy ő maga élesen bevándorlásellenes és korábban olyan iráni menedékkérőket zsuppoltatott haza Iránba, akikre súlyos retorziók várhattak. Mindez igaz, de a New York Times írása mégcsak meg sem említi, hogy Trump ajánlata jó célt szolgált és teljes joggal lobbizott. A sztori körüli hisztérikus hangulatot az is jól érzékelteti, hogy komoly vitatéma lett az eseményekről egyébként korrektül beszámoló CNN tudósítójának azon megjegyzése, miszerint nem is biztos, hogy buszból integető iráni játékosok tudatában voltak annak, hogy éppen SEGÍTSÉG jelet mutatnak.

A kép persze nem fekete-fehér, hiszen az Amnesty International Australia nevű jogvédő szervezet azért kiállt a sportolók befogadásáért, Albanese miniszterelnök pedig utólag azt állította, hogy ők már Trump nyomulása előtt is dolgoztak a humanitárius vízum megadásán.

A végeredmény így a sztori bakugrásai ellenére az lehet, hogy aki az érintettek közül szeretne, az maradhat Ausztráliában.