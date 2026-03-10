Lehullott az álarc – reagálta az ukrán külügyminiszter Lázár nyilatkozatára

„Magyarország nyíltan beismerte, hogy a legfoglalt ukrán készpénz- és arany szállítmányokat Kijev zsarolására használta” – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Lázár Jánosra reagálva.

Lázár a gödöllői fórumán kiszólt az ukránok és a Tisza Párt kapcsolatát építő kormányzati narratívából – vagy elindított egy másik szálat, ahogy nézzük -, mikor azt mondta,

nyilván a kőolajvezeték elzárásától nem volt független a lépésünk. Mert ha megzsarolnak minket, mégse lehetünk olyan hülyék, hogy hagyjuk magunkat.”

Pár mondattal később visszatért arra, hogy sokakban felvetett kérdéseket a pénzszállítmány, ki kell vizsgálni a hátterét, és „minél tovább tart a kőolajvezeték újranyitása, annál alaposabb vizsgálatra van szükség az ilyen kérdésekben.”

(A magyar kormány ugyanis azt állítja, Zelenszkij politikai döntése miatt nem működik még mindig a Barátság kőolajvezeték.) A parlament közben kedden elfogadta az ukrán pénzszállítókra szabott törvényjavaslatot. A NAV 60 napot kapott a pénz hátterének vizsgálatára, addig a vagyon le lesz foglalva. A pénz visszatartásáról Lázár is beszélt.

„Lehullott az álarc, a magyar tisztviselők már nem titkolják a zsarolást”- mondta Szibiha a Kyiv Independent tudósítása szerint.

„Nyíltan beismerik, hogy túszokat ejtenek és pénzt lopnak azzal a céllal, hogy váltságdíjat követeljenek.”

Szibiha a kezdetektől túszejtésről beszélt a hét ukrán előállítása kapcsán.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter 2024. szeptember 30-án Budapesten. Fotó: Szabó Bernadett/Reuters

A TEK múlt csütörtökön csapott le a szállítmányra, a NAV pedig azt közölte, pénzmosás gyanújával indítottak eljárást. A hét ukránt látványos akció keretében kapták el, a földre teperték őket, símaszkot adtak rájuk, az ukrán külügy szerint oroszul hallgatták ki őket, és telefonálni sem tudtak. Végül pénteken elengedték és kitoloncolták őket, az egyik ügyvédjük pár napja azt mondta, nem lettek gyanúsítottak. Az ukrán külügy is azt közölte, a pénzszállítókat tanúként hallgatták ki.

Hétfőn megkérdeztük a NAV-ot, mire alapozzák ennél a szállítmánynál a pénzmosás gyanúját, gyanúsítanak-e bárkit, és ha nem, milyen alapon tartják vissza a pénzt, de nem válaszoltak.

A pénzszállítók az ukrán Oscsedbank munkatársai voltak, a pénzt Ausztriából, a Raiffeisenből vitték. Mindkét bank közölte, szabályosan jártak el, és a külügyminiszter is visszautasította a vádakat.