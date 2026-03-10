LMP-s képviselők is megszavazták az ukránellenes kormánypárti határozati javaslatot

Fideszes, KDNP-s, Mi Hazánk-os és jobbikos képviselők mellett három LMP-s képviselő is megszavazta az ukránellenes határozati javaslatot, amiről délelőtt szavazott a ház. A függetlenként bent ülő Bakos Bernadett, Kanász-Nagy Máté és Keresztes László Lóránt igen mondott az olyan kormányzati szövegekre, hogy:

az EU vezetői olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik a háborús eszkaláció veszélyét,

Ukrajna nem lehet az EU tagja,

a kormány tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, és ne küldjön pénzt és fegyvert Ukrajnába,

a kormány lépjen fel az Európai Unió katonai szövetséggé alakítására irányuló kezdeményezésekkel szemben,

illetve üdvözölték a nemzeti petíció elindítását is.

A szövegben felróják, hogy Magyarországhoz képest Ukrajna mennyi támogatást kap, és felszólították a kormányt arra is, hogy akadályozza meg, hogy „a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék”.

A határozati javaslatra összesen 142 igen és 28 nem szavazat érkezett, négyen tartózkodtak.

A szavazás végeredménye Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A létszám tehát nem volt teljes. Az ukrán pénzszállítókra szabott, és az ukránokat provokáló törvényjavaslatról délután szavaztak a képviselők, azon már nem vett részt Orbán Viktor és más vezető fideszes politikusok sem. (via hvg.hu)