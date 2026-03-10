Tűz, düh és halál – ha Irán lezárja a Hormuzi-szorost, Amerika hússzor keményebben fog lesújtani, mint eddig bármikor

„Ha Irán bármit tesz, ami akadályozza az olajforgalmat a Hormuzi-szoroson keresztül, az Egyesült Államok HÚSSZOR KEMÉNYEBBEN fog lesújtani, mint eddig bármikor” – írta nagybetűkkel ellátott Truth-posztjában Donald Trump. Hozzátette, „további könnyen megsemmisíthető célpontokat is elpusztítunk, ami lehetetlenné teszi, hogy Irán valaha is újjáépüljön nemzetként.” „Tűz, düh és halál jön rájuk, de imádkozom és reménykedem, hogy ennek nem kell megtörténnie” – fogalmazott.

Ez a poszt is hozzájárult ahhoz, hogy essenek a globális olajárak, minthogy a teljes kereskedelem mintegy húsz százaléka alapvetően a Hormuzi-szoroson keresztül halad át. A háború kirobbantása kezdetben jelentősen csökkentette a tengeri forgalmat és az egekbe szöktette az árakat.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Mint a BBC híréből is kitűnik, a hétfői volt minden idők legingatagabb napja az olajkereskedelemben. Az árak hordónként 115 dollárra emelkedtek, de miután a G7 országok pénzügyminiszterei rendkívüli ülésükön arról döntöttek, hogy akár 300 millió hordónyi vésztartalékot is felszabadíthatnak, máris esni kezdtek.

Azután pedig, hogy később Donald Trump arról beszélt, közeledhet a háború vége – mivel Iránnak állítólag nem maradt semmije annak folytatásához hosszú távon –, az árak szabadesésbe kezdtek, 90 dollár alá is benéztek. Ehhez jött aztán a Hormuzi-szorossal kapcsolatos trumpi fenyegetés.

A magyar kormány hétfőn árplafont vezetett be – a benzin a kutakon nem kerülhet többe 595, a gázolaj 615 forintnál –, ennek részleteiről és következményeiről ebben a cikkünkben írtunk többek között. (via BBC)