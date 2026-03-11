A belsős vizsgálat előzetes megállapításai alapján az Egyesült Államok bombázta le az iráni leányiskolát

A New York Times forrásai szerint a még folyamatban lévő katonai vizsgálat előzetes megállapításai alapján az Egyesült Államok felelős az iráni leányiskola lebombázásáért. A támadásban legalább 168 gyermek és 14 tanár halt meg.

Az előzetes megállapítások alapján az amerikai hadsereg rosszul választott célpontot. A Központi Parancsnokság tisztjei ugyanis a katonai hírszerzés elavult adatainak felhasználásával állapították meg a célpont koordinátáit. A katonai hírszerzés katonai célpontként jelölte meg az iskolaépületet. Egyelőre nem világos, hogy miért nem ellenőrizték kétszer az elavult információkat.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közleményben reagált a lap cikkére. Azt írta, „ahogy a The New York Times is elismeri saját tudósításában, a nyomozás még folyamatban van”.

A lebombázott iskola Fotó: ALI NAJAFI/AFP

Az iskolát február 28-án bombázták le. Bár Donald Trump amerikai elnök azt állította, hogy Irán hajtotta végre a támadást, egyre több jel mutatott arra, hogy az amerikaiak bombáztak.

Az iskola közvetlenül egy katonai komplexum mellett állt, ahol a Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészeti központja és egy klinikája is működött. A korábbi műholdképek szerint az iskola épülete egykor az IRGC-komplexum része volt, ám legalább kilenc éve fallal választják el a laktanyától.