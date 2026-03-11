A BKK szerint a metrókon hamarosan megjelenik az érintésmentes fizetés

„A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) március 11-én megkezdi a Pay&GO bankkártyás fizetési pilotrendszer kiterjesztéséhez szükséges, új jegyérvényesítő készülékek telepítését a fővárosi metróhálózaton. A munkálatok várhatóan négy hétig tartanak. A Pay&GO szolgáltatás április közepétől minden metróvonalon elérhetővé válik” – közölte a BKK közel tíz évvel a végül soha nem működő RIGO rendszer bejelentése után, és több mint húsz évvel azután, hogy a város vezetése bejelentette, bevezetik az elektronikus jegyrendszert.

A most bejelentett rendszer, vagyis a Budapest Pay&GO lényege, hogy a vásárlás és az érvényesítés egy lépésben, a bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) jegyérvényesítő készülékhez történő érintésével együtt zajlik, nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére, sem papíralapú jegyre, az utazás azonnal megkezdhető.

A bankkártya egyben az utazási jogosultság igazolására is szolgál, amelyet az ellenőrök készülékei képesek ellenőrizni a Pay&GO rendszerben történt vásárlás alapján.

A telepítés március 11-én, szerdán indul, és várhatóan négy hét alatt zajlik le: elsőként az M2-es, ezt követően az M4-es, majd az M3-as metró állomásain jelennek meg az új validátorok, amelyek április közepéig inaktívak maradnak, így azokon nem lehet jegyet vásárolni és érvényesíteni. Egy-egy állomáson jellemzően 2–5 új készüléket telepítenek, miközben a meglévő jegyérvényesítők egy része továbbra is elérhető marad. Így az utasok a megszokott módon is érvényesíthetik papíralapú jegyeiket.

A Pay&GO-validátorok telepítésével párhuzamosan, március 9. és április 1. között leszerelik a metróállomásokon korábban telepített, BudapestGO-ban vásárolt jegyek érvényesítéséhez használt NFC olvasókat.

A tervek szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet.