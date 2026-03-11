A Forradalmi Gárda állhat Hamenei mögött

Az iráni Forradalmi Gárda erőltette Modzstaba Hamenei kinevezését legfőbb vezetőnek, mert apja, a volt iráni legfőbb vezető, a meggyilkolt ajatollah, Ali Hámenei engedékenyebb változatának tekintik, aki majd támogatja keményvonalas politikájukat – állítják magas rangú iráni források a Reuters szerint.

Fotó: ROUZBEH FOULADI/Middle East Images via AFP

Ahogy a lap is írja, azon túl, hogy a Forradalmi Gárda a háború kezdete óta a korábbinál is nagyobb befolyásra tett szert, a Hamenei kinevezését ellenzők aggodalmát tovább növelte, hogy az új iráni vezető kedd estig, közel 48 órával a kinevezése után még mindig nem adott ki nyilatkozatot.

A lap szerint elképzelhető, hogy megsebesült abban az amerikai-izraeli támadásban, amelyben apja életét vesztette. Legalábbis az iráni állami televízió műsorvezetője úgy tűnt, hogy megerősítette az erről szóló pletykákat, amikor a háború sebesült veteránjának nevezte őt, ez pedig magyarázat lehet a hallgatására is.

A Reuters azt írja hogy Modzstaba Hamenei, aki bár évtizedekig háttéremberként irányította apja hivatalát, sok iráni számára továbbra is ismeretlen figura.