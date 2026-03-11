Áprilisban szabadul Vásárhelyi János, a pedofil bicskei gyermekotthon-igazgató

Áprilisban szabadul a börtönből Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon pedofíliáért - pontosabban folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt - elítélt igazgatója – tájékoztatta a 444-et a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője.
Eredetileg azért kerestük meg a Törvényszéket, mert Bicskén elterjedt az a szóbeszéd, hogy Vásárhelyi már az év elején kiszabadult a börtönből. Ez – bár nem bizonyult igaznak – életszerűnek tűnt, hisz a pedofil igazgató már két éve is próbálkozott azzal, hogy a bíróság megállapítsa a feltételes szabadon bocsátását. Vásárhelyi a bicskei gyermekotthon igazgatójaként 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott. Ezért a tettéért és azért a kényszerítésért, amelyben K. Endre segédkezett neki, amikor rá akarták beszélni az egyik érintett fiatalkorút, hogy az változtassa meg a vallomását a rendőrségen, Vásárhelyi jogerősen 8 év fegyházbüntetést kapott 2019 szeptemberében. Akkor az a feltétel is járt neki, hogy a büntetés kétharmad részének letöltése után feltételesen szabadulhat.
2024 februárjában – pár héttel a kegyelmi botrány kitörése és Novák Katalin lemondása után – azért próbálkozott azzal, hogy a bírói tanács állapítsa meg a feltételes szabadlábra helyezését, hisz büntetésébe az előzetesben töltött idő is beleszámított, így ez volt az az időpont, amikor kezdeményezhetett ilyet. Akkor a bírói tanács elutasította kérelmét.
A mostani bicskei szóbeszéd alapján feltételezhettük, hogy januárban újra megpróbálkozhatott ezzel a módszerrel és így szabadlábon van. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint ilyen nem történt, Vásárhelyi jelenleg is a büntetését tölti, feltételezhetően továbbra is a fiatalkorúak elleni szexuális bűnelkövetők speciális részlegén. De már nem sokáig.
A törvényszéki szóvivő ugyanis elmondta, hogy az eredetileg kiszabott büntetése áprilisban amúgy is lejár, így Vásárhelyi a jövő hónapban szabadul. Pontos időpontot nem tudott mondani, csak annyit, hogy valószínűleg a hónap második felében kerül majd sor a szabadulására.
