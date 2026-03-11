Politico: Európának van terve Ukrajna finanszírozására, akkor is, ha Orbán blokkolja a hitelt

Ukrajna akkor is megkapja az Európai Unió országaitól a pénzt a háború finanszírozására, ha Magyarország és Szlovákia blokkolja a beígért 90 milliárd eurós hitelt – írja a Politico.

Az EU vezetői jövő héten tartanak Brüsszelben csúcstalálkozót, ahogy a lap is írja, azt remélve, hogy meg tudják győzni Orbán Viktort és Robert Ficót a hitel jóváhagyásáról, ami biztosítaná Ukrajna számára az orosz invázió elleni harc folytatásához 2027 végéig szükséges pénz kétharmadát.

Két, a neve elhallgatását kérő diplomata a Politicónak azt mondta, ha a két ország nem hajlandó engedni, a balti és a skandináv országok azt tervezik, elegendő pénzt adnak Ukrajnának ahhoz, hogy az ország az év első felében talpon maradjon. Összesen harmincmilliárd eurónyi hitelről lenne szó, és mivel ezek kétoldalú hitelek lennének, nem szükséges hozzá EU-s jóváhagyás.

„Nem ez az első eset, hogy hasonló nehézségekkel kerülünk szembe Magyarországgal” – mondta Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa kedden a Politicónak, hozzátéve, hogy „így vagy úgy, de meg fogjuk adni ezt a hitelt”.

Eelco Heinen holland pénzügyminiszter mindeközben kedden közölte, hogy kormánya rendelkezéseket hozott, miszerint 2029-ig évente 3,5 milliárd eurót küldjenek Kijevnek kétoldalú támogatásként.