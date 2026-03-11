Rogán Antal szerint „kamu” az orosz befolyásolási kísérlet

Rogán Antal Győrben beszélt a Mandiner Klubesten. A Telex cikke szerint a titkosszolgálatokért is felelős miniszter a feltartóztatott ukrán pénzszállítóval kapcsolatban azt mondta, hogy ennyi valutát és aranyat egyetlen átutaztatott külföldi szállítmánynál sem láttak még. Szerinte „ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat”, és csak az elmúlt két hónapban 1 milliárd dollárt szállítottak Ukrajna felé.
Rogán számai mellé érdemes hozzátenni, hogy az efféle pénzszállítmányok valójában az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta rendszeresen mennek Magyarországon keresztül.
Rogán arról is beszélt, hogy az ukrán titkosszolgálat három éve nem áll szóba a magyar titkosszolgálattal, de a szállítmány lekapcsolása után azonnal megkeresték a magyar szervet.
Arról, hogy egy nemzetközi szélsőjobboldali hálózat hogyan emelte fel az „ukrán aranykonvoj botrányt" a közösségi médiában, itt olvasható az elemzésünk.
A miniszter röviden kitért a magyar választás esetleges orosz befolyásolására. Azt mondta, hogy a történet „kamu”, és azért van, hogy elterelje a figyelmet Zelenszkij fenyegetéséről és a pénzszállítmányról. Panyi Szabolcs a múlt héten arról írt, hogy az orosz katonai hírszerzés három embert küldött Budapestre a választás befolyásolása céljából.
Arról, hogy az orosz hírszerzés hogyan tudná befolyásolni a magyar választásokat Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt, nemzetbiztonsági elemző, az orosz hibrid hadviselés szakértője beszélt a hétfő reggeli Helyzet: van! című műsorunknak.
Írásban itt foglaltuk össze a beszélgetést.
Az orosz titkosszolgákkal kapcsolatban Magyar Péter is megszólalt. „Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba. Követeljük a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását!” – írta és hozzátette: „Egészen példátlan, hogy a bukás előtt álló hatalom saját érdekében külső beavatkozással akarja befolyásolni a magyar választást. Felszólítom Orbán Viktort, hogy haldéktalanul állítsa le az akciót, és utasítsák ki Magyarországról a diplomáciai fedésben ideérkező orosz titkosszolgákat!”
Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet. Alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és üzenjék a választónak, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni. Ehhez azonban sokszoros szintlépés kellett a pártállamtól és segítőitől.
Csütörtökön írt arról, hogy jönnek az orosz titkosszolgálat emberei, azóta megtudta, hogy már hetek óta itt is vannak.
Az orosz hibrid hadviselés szakértője szerint az orosz titkosszolgák feltűnése miatt „érdemes ezzel hipotézisszerűen foglalkozni”.
A Tisza Párt elnöke szerint Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba.
Több ország EU- és Ukrajna-kritikus szereplői is felkapták az Oscsadbank pénzszállítóival kapcsolatos akció hírét, ami a Mediaworks-lapok elérésén is meglátszott. Ez derült ki a közösségimédia-elemzésünkből, amelyben részletesen átnéztük a Ripost, a Bors és a Metropol AI-képeit lájkoló profilokat.