Magyar Péter az orosz titkosszolgák távozását követeli

„Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba. Követeljük a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását!” - írja Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombaton a Facebookon.
Ahogy arról pénteken mi is beszámoltunk, Buda Péter nemzetbiztonsági elemző azt mondta: a magyar kormány szerepe annyira fontos Putyin számára, hogy „megmentéséért külön titkosszolgálati csapatot telepít Budapestre”. Buda a Panyi Szabolcs által megszerzett információkra reagált, amelyek szerint Vlagyimir Putyin politikai machinátorokból álló csapatot küld Magyarországra, hogy avatkozzanak be a választási kampányba, és segítsék Orbán Viktor győzelmét. A csapatot, akik a GRU-nak, vagyis az orosz katonai hírszerzésnek dolgoznak, és diplomáciai mentességet kaptak, Putyin egyik bizalmi embere, Szergej Kirijenko vezeti, ő volt az, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte. Erről az akcióról itt írtunk bővebben.
„Egészen példátlan, hogy a bukás előtt álló hatalom saját érdekében külső beavatkozással akarja befolyásolni a magyar választást. Felszólítom Orbán Viktort, hogy haldéktalanul állítsa le az akciót, és utasítsák ki Magyarországról a diplomáciai fedésben ideérkező orosz titkosszolgákat!” - írja Magyar Péter.
Emellett követeli azt is, hogy azonnal hívják össze a Nemzetbiztonsági Bizottságot, és kapjon tájékoztatást arról, hogy a „magyar kormány milyen információkat kapott az orosz beavatkozásról, és hogy eddig miért nem lépett fel a példátlan orosz akció kapcsán”.
„1956 hetvenedik évfordulóját ünnepeljük idén. A magyarok nem fogják tétlenül nézni, hogy Orbán Viktor ránk hívja az oroszokat” - zárta posztját.
A nemzetbiztonsági elemző szerint a magyar kormány érdekében áll az orosz hírszerzők budapesti tevékenysége, ezért akarja azt elhallgatni.
Csütörtökön írt arról, hogy jönnek az orosz titkosszolgálat emberei, azóta megtudta, hogy már hetek óta itt is vannak.
Készpénzes szavazatvásárlás, álhírek, kamujelöltek, Moszkvában kiképzett provokátorok, kibertámadások, kisebbségek felbujtása: Putyin már Budapesten tartózkodó emberei mindent bevetettek Moldovában. A végeredmény nem az lett, amit el akartak érni, de így is veszélyesek.