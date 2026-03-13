Keddtől hatályos a védett ár, de még mindig faragja a kormány az erről szóló rendeletet

A csütörtök esti Magyar Közlönyben, tehát három nappal az eredeti és első vonatkozó rendelet megjelenése után újabb részletszabályokat tett közzé a kormány. Vagyis újabb pontokon módosította az eredeti rendeletet.

A legfontosabb: „a telephelyi fogadóhelyre (elsősorban üzemi üzemanyagtöltő állomás) történő kiszállítással megvalósuló értékesítés” során is a védett azaz alacsonyabb árat kell alkalmazni. Beleírták azt is, hogy „magyarországi telephelyi fogadóhelyre” is szállítható a benzin vagy gázolaj. Ezeken a helyeken „a mezőgazdasági gépek és vízijárművek helyben szokásos módon történő utántöltésére” is érvényes a védett ár.

Fotó: MARK_KISS/MARK_KISS

Ezzel a hvg.hu szerint vélhetően Karácsony Gergely panaszára reagáltak, aki csütörtökön még attól félt, hogy BKV-buszokkal a benzinkutakra kell majd beállni tankolni, hiszen addig még csak a benzinkutakra volt érvényes a kedvezményes ár.

Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy a benzin 595 forint/liter a gázolajra pedig 615 forint/liter áron védett árat vezetnek be a Barátság kőolajvezeték állása és az iráni háború okozta áremelkedések ellen. Ezt magyar autósok magyar rendszámmal és forgalmival vehetik igénybe a hazai kutakon. A jelek szerint némiként átgondolatlan volt az intézkedés, hiszen a hétfői kihirdetés után kedden is finomítottak a rendeleten. Egyebek mellett ebből derült ki, hogy a kutasoknak nemcsak ellenőrizni, hanem rögzíteni is kell a védett áron tankoló rendszámot vagy forgalmit, az adatokat pedig tovább kell küldeni a NAV-nak.

Az intézkedéssel kapcsolatban Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének szakértője azt mondta a 444-nek: ez felelőtlen lépés volt a jelenlegi nemzetközi körülmények között, az árak helyett a fogyasztást kellett volna visszafogni, az érdekelteknek pedig, mint a gazdák, egy támogatási rendszeren keresztül kellett volna visszatérítést adni.

