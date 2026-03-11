„Az árak helyett a fogyasztást kellene visszafogni jelen helyzetben”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Ilyen nemzetközi körülmények mellett nagyon felelőtlen lépés a védett ár bevezetése”

- mondta a 444 kérdésére Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője, aki arról is beszélt, hogy a nemzetközi térben most hektikus pánikhangulat uralkodik.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a közel-keleti konfliktus, a Hormuzi-szoros lezárása nyomán elszálló üzemanyagárak megfékezése érdekében a kormány hétfőn újra hatósági árat – mostani nevén védett árat – vezetett be a benzinkutakon a magyar rendszámmal és forgalmival rendelkezők számára.

A kormány döntése értelmében nekik literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a kutakon a 95-ös benzint és maximum 615 forintért a gázolajat. Főként a dízel piaci ára magasabb jóval a kormány által meghúzott szintnél, keddtől a védett árak nélkül a benzin literje 595, a dízelé pedig 649 forint lett volna.

A helyzet azóta pedig csak tovább romlott, a Mol március 11-től érvényes nagykereskedelmi árváltozása alapján a 95-ös benzin bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal kerül többe. Ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen, írta a Holtankoljak.hu.

Egri Gábor szerint mivel a stratégiai tartalékokból felszabadított készletet olcsóbban kaphatják meg a kereskedők, így azok, akik eddig importáltak, némi árréssel számolhatnak. Viszont nem ez az igazán nagy kérdés, hanem az, hogy ha majd elfogynak a készletek, akkor lesz-e importálható, elérhető termék és molekula? Hiszen a magyar körülményeknek megfelelő védett áron nem áll rendelkezésre import, hiába szeretnénk mi 2 tartályhajónyi gázolajat venni, ha nincs. „Ezt a nincset osztjuk itthon olcsón”.

A nemzetközi helyzet kaotikusságára és komolyságára Egri Gábor egy konkrét példát is elmesélt, ami a napokban történt: 5 tartályhajó elindul Afrikából, majd elkanyarodik váratlanul Ázsia felé, a desztinációra pedig nem érkezik meg a szállítmány. „Mert az ázsiaiak megkérdezik, mennyiért adtad el, én többet fizetek, és eltérítik a szállítmányokat, végül Ázsiában köt ki mind az 5 tartályhajó”.

A covid alatt is hasonló verseny volt a lélegeztetőgépekért.