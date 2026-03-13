Megtámadták a Tisza női aktivistáját, többször leköpte és megütötte őt egy férfi

Péntek délután egy mosonmagyaróvári társasház lépcsőházában támadtak rá a Tisza aktivistájára, aki a párt újságját, a Tiszta Hangot terjesztette. A támadásról Magyar Péter pártelnök számolt be a Facebookon azzal, hogy a Fidesz „hívja vissza a verőembereit”. Ezután a párt közleményben elküldte a rendőrségi jegyzőkönyvet is, miután a megtámadott nő feljelentést tett a helyi kapitányságon.

Az aktivista azt mondta, hogy amikor a hatvan év körüli, közepes testalkatú támadója meglátta, milyen újságot terjeszt, azt kiabálta: „Ezt a szemetet vidd innen, nincs jogod ezt szórni!”. Amikor a nő ellenállt neki, „kitépte a jobb kezemből a Tiszta Hang Újságot és a postaládából, ahol kilátszott, azt pedig kihúzta onnan és ledobta, gondolom a lépcsőház padlójára” – olvasható a feljelentésben.

Amikor az aktivista folytatta, hogy neki jogában áll kiszórni az újságot, a támadó többször leköpte őt, majd a további tiltakozása után

„a férfi belehajolt az arcomba, nem tudom, hogy zavart volt-e a tekintete, de nagyon idegesnek tűnt, egyre idegesebb volt. Belerúgott többször a kosaramba, elkezdett löködni. Akkor volt, hogy éreztem az ütést a nyakamon. Nem ököllel ütött, hanem a csuklójával lendületből, éreztem, hogy fájt. Utána kétszer a jobb vállamra ütött vagy a tenyerével vagy az öklével, ezt nem tudom, mert annyira megijedtem”

– mondta el az esetet a nő a rendőrségen. Könnyű testi sértés és tettleges becsületsértés miatt magánindítványt tett, illetve csatolja a feljelentéséhez az orvosi leletet is, bár, mint mondta, nincs külsérelmi sérülése.

A mosonmagyaróvári központú 5-ös számú Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben Nagy István agrárminiszter tiszás kihívója Dr. Porpáczy Krisztina. Négy éve 59 százalékos eredménnyel, lényegében a megyei átlaggal megegyező eredménnyel nyert itt Nagy.

Januárban egy debreceni társasházban támadtak egy tiszás aktivistára, akkor balta is volt a támadónál, az esetet a város fideszes polgármestere is elítélte. Néhány napja pedig Vitályos Eszter kormányszóvivő számolt be arról, hogy puskával lőttek az egyik aktivistájukra Szentendrén.