Trump: Az iráni háború akkor ér véget, amikor a csontjaimban érzem

Továbbra is lehetetlen megjósolni, hogy meddig tarthat az Irán elleni amerikai-izraeli háború, Donald Trump amerikai elnök egy pénteki interjúban azt mondta:
a harcok akkor érnek majd véget, „amikor megérzem, amikor a csontjaimban érzem”.
Az elnök a Fox News csatornának arról beszélt, hogy a konfliktus hamar véget érhet, de szükség esetén akár határozatlan ideig is folytatódhat.
Ahogy Trump arról is össze-vissza beszélt, hogy miért indított háborút, úgy a háború kezdete óta arról is egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesz, hogy meddig szándékozik a világbéke zászlaja alatt a Közel-Keleten háborúzni. Egyik nap gyors leszámolást ígér, másik nap pedig azt, hogy addig folytatja a háborút, amíg az iráni rezsim meg nem bukik.
„A hadművelet addig folytatódik, amíg Trump elnök, mint főparancsnok, úgy nem dönt, hogy annak céljai – beleértve azt is, hogy Irán többé ne jelentsen katonai fenyegetést – teljes mértékben megvalósultak” – mondta Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője.
Donald Trump egy szerdai online G7-megbeszélésen arról beszélt a résztvevő vezetőknek, hogy Irán hamarosan megadja magát. Nem sokkal az egyeztetés után Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei kiadta első nyilvános nyilatkozatát, amelyben megfogadta, hogy az ország folytatja a harcot. Az iráni állami televízióban leadott üzenetben Hámenei megfogadta, hogy megbosszulja az iráni „mártírokat”, és új frontokat nyit a háborúban olyan területeken, ahol az ellenségnek kevés tapasztalata van és különösen sebezhető. Hámenei azt is mondta, hogy Irán továbbra is fenyegetni fogja a Hormuzi-szorost. (via Politico)
Rezsimváltás és nem rezsimváltás, a már tavaly megsemmisített nukleáris program megsemmisítése, kinézett vezetők Irán élére, akiket véletlenül már meg is öltek: miközben regionális háborúvá nő ki az Irán elleni támadás, Trump még mindig nem volt képes megmondani, pontosan miért is indított háborút Irán ellen
Az amerikai elnök egyetlen napon belül képes azt mondani, hogy lényegében befejezték az Irán elleni háborút és azt, hogy a támadásoknak még egyáltalán nincs vége. Az olajár pedig fel és le száguldozik.
Irán új legfelsőbb vezetője szerint viszont az ország folytatja a harcot. Az európai vezetők hiába kérték Trumpot, hogy az oroszok ne kapjanak szankciókönnyítést, mégis kaptak.
Trump nem boldog.