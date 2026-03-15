Az iráni háború miatt máris mennek fel a repjegyek, de ez még csak a kezdet

Több légitársaság már bejelentette, hogy a közel-keleti háború miatt emelkedő üzemanyagköltségek miatt emelik a repülőjegyek árát is. Ázsiában ezt már egy sor légitársaság megtette, de a folyamat Európában is elkezdődött: a skandináv SAS után most az Air France-KLM közölte, hogy a hosszú távú járataikon nagyjából 50 euróval emelkedhetnek az árak.

Az iparági várakozások szerint ezt gyors további drágulás követheti egy sor légitársaságnál. Az ő költségeik 20-25 százalékát az üzemanyagköltségek teszik ki - a hosszú távú járatoknál ez arányosan még több lehet. Márpedig a repülőgép-üzemanyag az Irán elleni támadás előtt hordónként 85-90 dollár között volt a világpiacon, a jövő héten pedig már 150-200 dollár fölé mehet - írja az AP.

A Hormuzi-szoros lezárása és a folyamatos támadások miatt a Perzsa-öbölből nem tud kimenni a világba a nyersolaj és a feldolgozott üzemanyag nagyja, a tárolók megtelnek, emiatt pedig a repülőgép-üzemanyagban nagyhatalomnak számító Kuvait és Szaúd-Arábia is bejelentette már, hogy csökkentik a termelésüket.

Ez különböző mértékben és gyorsasággal érinti az egyes légitársaságokat. Sokaknak vannak különböző olajfedezeti megállapodásaik, amelyekkel az üzemanyag egy részét még néhány hónapig fix áron kapják meg. Van, akiknél ez egy egész évre, másoknak csak három hónapra szól. Ez jelent némi biztonságot az azonnali emelésekkel szemben, de a fedezet csak a mennyiség egy részére szól, nem tart örökké, és több légitársaság attól tart, hogy ezt még akkor sem tudják érvényesíteni a szűkülő kínálat miatt, ha van érvényes szerződésük.

Így a legtöbb szakértő szerint nem is kérdés, hogy a repülőjegyárak emelkedni fognak, legfeljebb az okoz bizonytalanságot, hogy mikor és milyen mértékben. A légitársaságok eltérő kitettsége a tőzsdei árfolyamokban is tükröződik. Míg átlagosan nagyjából 15 százalékot estek a légitársaságok tőzsdén jegyzett papírjai, a Wizzairnél ennél jóval nagyobb a zuhanás: a magyar hátterű fapados részvényei már 36 százalékot estek február eleje óta a londoni tőzsdén.